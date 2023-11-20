Люксовый исход

На фоне кризиса и проблем с поставками товаров люксовые бренды закрывают флагманские магазины на Невском проспекте. Свои площади в этой локации уже освободили Rolex, Fendi, Salvatore Ferragamo, Breitling и Omega, аналогичные планы есть и у Louis Vuitton. Другие зарубежные фешен-операторы в премиальном сегменте также закроют свои магазины на главной улице Петербурга, что приведет к снижению ставок аренды, ожидают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть Невского проспекта от площади Восстания до Александра-Невской лавры, где находились объекты закрывшихся брендов, является одной из основных бутиковых локаций Санкт-Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Часть Невского проспекта от площади Восстания до Александра-Невской лавры, где находились объекты закрывшихся брендов, является одной из основных бутиковых локаций Санкт-Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О закрытии магазинов Rolex, Salvatore Ferragamo, Breitling и Omega на Невском проспекте «Ъ-СПб» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию «Ъ-СПб» подтвердили в NF Group. Кроме того, работу прекратил магазин итальянского модного дома Fendi, утверждает собеседник «Ъ-СПб» на фешен-рынке. Представители брендов — компании «Крумаком» (оператор часового салона Breitling) и управлявшего бутиком Salvatore Ferragamo дистрибутора «Джамилько» — не ответили «Ъ-СПб». В Mercury (представитель бренда Rolex в России) от комментариев отказались.

Решение о закрытии своего магазина на Невском проспекте, 115, также принял Louis Vuitton, рассказали источники «Ъ-СПб». Там оставили вопросы «Ъ-СПб» без ответа.

Люксовые ритейлеры сначала заняли выжидательную позицию, но теперь стало понятно, что в среднесрочной перспективе предпосылок для стабилизации экономической ситуации нет, утверждает собеседник «Ъ-СПб». Кроме того, продавцы товаров роскоши испытывают политическое давление в Европе и сложности с поставкой товаров, объясняет он.

Часть Невского проспекта от площади Восстания до Александро-Невской лавры, где находились объекты закрывшихся брендов, является одной из основных бутиковых локаций Санкт-Петербурга. По данным Nikoliers, на 2022 год у фешен-ритейлеров насчитывалось 44 магазина в этом районе. Однако весной прошлого года Louis Vuitton, Dior, Сhanel, Brunello Cucinelli и Bvlgari приостановили работу своих магазинов после начала военного конфликта на Украине.

Премиальные бренды продолжат покидать торговые помещения на Невском проспекте, ожидает владелица агентства недвижимости Lapina Екатерина Лапина. Сейчас для операторов этого сегмента не самое удачное время, учитывая низкий потребительский спрос, растущие издержки и высокую стоимость аренды ликвидных помещений, отмечает она. К тому же часть потребителей предпочитают покупать предметы роскоши за пределами России, так как не уверены в их оригинальности, говорит госпожа Лапина.

Освобождающиеся площади на Невском проспекте могут занять российские fashion-операторы высокобюджетного сегмента, что сохранит за этой локацией премиальный статус, считает руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко. По ее словам, местные игроки сейчас увеличивают среднюю арендуемую площадь и активно выходят из онлайна в офлайн. Замещение иностранных арендаторов брендами из России, Белоруссии и других дружественных стран уже произошло на Большой Конюшенной улице и Большом проспекте Петроградской стороны, напоминает директор по развитию KNRU Полина Фиофилова.

Такие ритейлеры, как Henderson, стремятся расширить присутствие в сегменте «доступный люкс», где работал ряд ушедших из России брендов, подчеркивает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Однако западные бренды, которые годами работали в модной части Невского проспекта, сформировали космическую стоимость аренды и завышенные ожидания собственников помещений, указывает госпожа Фиофилова. В первом полугодии 2023 года ставки за квадратный метр в этом месте варьировались от 2,6 до 6,7 тыс. рублей в месяц, включая НДС, тогда как в прилегающем Тележном переулке составляли 2,5–5,2 тыс. рублей за «квадрат», уточняет Анна Лапченко.

Но местные ритейлеры вряд ли смогут позволить себе сопоставимую с премиальными брендами арендную плату, предупреждает госпожа Лапина. На основных торговых коридорах Санкт-Петербурга вероятно снижение ставок, поскольку товарооборот магазинов в имиджевых локациях проседает в первую очередь, поясняет она. Кроме того, несмотря на сокращение вакансии по сравнению с пиковым периодом, ее уровень остается достаточно высоким, что создает давление на стоимость аренды, резюмирует Михаил Бурмистров.

Константин Куркин