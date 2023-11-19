Половина жителей столицы Удмуртии не берут и не дают деньги в долг

Почти половина жителей Ижевска не одалживают деньги (49%) и не дают никому взаймы (48%). Об этом сообщает сервис SuperJob по итогам опроса экономически активного населения столицы Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

12% горожан решают проблему нехватки финансов с помощью родственников, 10% ижевчан обращаются за деньгами к друзьям, а еще 5% предпочитают брать в долг у коллег. Каждый пятый решается на кредит в банке (19%), а также один из 100 респондентов берет ссуду на работе.

Одалживают деньги родственникам 21% жителей города. В среднем, своим близким они могут передать 15 тыс. руб. Дают взаймы своим друзьям 19% опрошенных, причем, возможная сумма для них составляет почти 12 тыс. руб. Коллегам готовы дать деньги в долг 9% горожан и обычно это сумма может быть в районе 6 тыс. руб.