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Новак Джокович медленно запрягал, но быстро доехал

Он выиграл итоговый турнир ATP в рекордный седьмой раз

Чемпионом Nitto ATP Finals — завершившегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн — стал Новак Джокович, который в двух партиях уверенно переиграл итальянца Янника Синнера. За тем, что происходило на арене Pala Alpitour и за ее пределами, наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

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Безоговорочная победа над Янником Синнером принесла Новаку Джоковичу (на фото) рекордный седьмой титул на итоговых турнирах ATP

Безоговорочная победа над Янником Синнером принесла Новаку Джоковичу (на фото) рекордный седьмой титул на итоговых турнирах ATP

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Янник Синнер и Новак Джокович

Янник Синнер и Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович и Янник Синнер

Новак Джокович и Янник Синнер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Безоговорочная победа над Янником Синнером принесла Новаку Джоковичу (на фото) рекордный седьмой титул на итоговых турнирах ATP

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Янник Синнер и Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Янник Синнер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Янник Синнер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Янник Синнер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович и Янник Синнер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В заключительном матче календаря АТР нынешнего сезона гигантскому чемпионскому опыту Новака Джоковича в бесчисленный раз за последние годы противостояла молодость. То есть серб оказался в привычной для себя ситуации, в то время как Янник Синнер впервые в жизни играл столь значимый финал.

Выступление Янника Синнера произвело на его родине настоящий фурор, который не мог не отразиться на интересе к турниру. На каждой из 15 игровых сессий (на групповом этапе и в субботу, день полуфиналов, игралось по два матча) 12-тысячная арена была заполнена до отказа, то есть в общей сложности удалось продать без малого 180 тыс. билетов. На итоговой пресс-конференции организаторов президент Итальянской федерации тенниса Анжело Бинаги назвал интерес к соревнованиям экстраординарным, а общий экономический эффект — €300 млн — «уникальным для недельного спортивного мероприятия, состоявшегося на территории Италии». К слову, за три года, которые проходит Nitto ATP Finals в Турине, эта сумма возросла примерно в три раза. Неудивительно, что, по данным Sky Sport Italia, руководство АТР сочло возможным продлить пятилетний контракт с итальянцами еще на два сезона, до 2027 года.

По большому счету хозяевам не хватало лишь одного — триумфа своего соотечественника, который в отличие от Джоковича блестяще выступал здесь с самого начала. На пути к финалу Синнер не потерпел ни одного поражения. На групповом этапе он обыграл в том числе и серба, в полуфинале сломил сопротивление Даниила Медведева, а из 58 геймов на своей подаче, проведенных в четырех матчах, отдал всего два.

Джокович, в свою очередь, в этом году в Турине долго запрягал, с большими проблемами продрался в play-off, но в нужный момент все-таки сумел прибавить. В субботу он не оставил ни малейшего шанса Карлосу Алькарасу, который, по его словам, теперь вынужден забыть победный финал Wimbledon против знаменитого ветерана и во время подготовки к новому сезону будет часто вспоминать их последний матч. Поэтому уверенное начало финала в исполнении Джоковича откровением не стало. За весь первый сет он отдал на своей подаче лишь два очка из 22, в то время как Синнера настиг провал по ходу четвертого гейма, в котором он вел — 40:15 — и отдал четыре мяча подряд.

Старт второго сета практически ничего не изменил. Джокович полностью контролировал ситуацию на задней линии, а Синнер будто по инерции продолжал ошибаться. Проблемы с подбросом мяча, которые возникли у итальянца, способствовали тому, что его соперник в первом же гейме сделал сухой брейк. В третьем гейме сербский теннисист имел два брейк-пойнта и был близок к тому, чтобы обеспечить себе решающий отрыв. Но сделать этого не получилось, а судьбу матча через несколько минут окончательно предрешил другой, шестой гейм, уже на подаче Джоковича.

Провести важный матч против опаснейшего оппонента, избежав малейшей потери концентрации внимания, невозможно, даже если ты выиграл 24 чемпионата Большого шлема и шесть итоговых турниров. К тому же в какой-то момент Синнер на несколько минут сбросил с плеч груз ответственности. Послав мяч ударом слева со скоростью 132 км/ч, итальянец вскоре заработал двойной брейк-пойнт, но Джокович сумел настроиться и нейтрализовать опасность с помощью безукоризненной первой подачи.

В седьмом гейме, который длился более четверти часа, Синнер еще сопротивлялся. Он снова сократил отставание до минимума, но это было последнее его достижение в нынешнем сезоне. Восьмой гейм Джокович начал с 0:30, смазав смэш в пустой корт, но все свои шансы зацепиться итальянец в очередной раз перечеркнул дрожащей рукой, которой запорол прием. А потом Синнера постигло еще одно фиаско на подаче — и все было кончено. В итоге — 6:3, 6:3 за 1 час 43 минуты.

Таким образом, на финише года 36-летний Джокович, завоевавший 98-й титул за карьеру, выигравший итоговый турнир в рекордный седьмой раз и заработавший за восемь дней $4,4 млн призовых и 1300 рейтинговых очков, в великолепном стиле остановил двух самых молодых игроков первой пятерки. Теперь его преимущество над Алькарасом перед началом следующего сезона будет исчисляться 2390 очками. И это очень много, даже несмотря на то, что в январе в Австралии сербу предстоит защищать 2250 баллов, а испанцу — ни одного.

Фотогалерея

Итоговый турнир ATP

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Серб Новак Джокович подает в матче с датским теннисистом Хольгером Руне

Серб Новак Джокович подает в матче с датским теннисистом Хольгером Руне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Итальянский теннисист Янник Синнер в матче с греком Стефаносом Циципасом

Итальянский теннисист Янник Синнер в матче с греком Стефаносом Циципасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Греческий теннисист Стефанос Циципас в матче с итальянцем Янником Синнером

Греческий теннисист Стефанос Циципас в матче с итальянцем Янником Синнером

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Греческий теннисист Стефанос Циципас перед матчем с итальянцем Янником Синнером

Греческий теннисист Стефанос Циципас перед матчем с итальянцем Янником Синнером

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Даниил Медведев в матче с соотечественником Андреем Рублевым

Российский теннисист Даниил Медведев в матче с соотечественником Андреем Рублевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Германский теннисист Александр Зверев во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом

Германский теннисист Александр Зверев во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Карлос Алькарас играет с германским теннисистом Александром Зверевым

Испанец Карлос Алькарас играет с германским теннисистом Александром Зверевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Германский теннисист Александр Зверев во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом

Германский теннисист Александр Зверев во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Карлос Алькарас в матче с германским теннисистом Александром Зверевым

Испанец Карлос Алькарас в матче с германским теннисистом Александром Зверевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Серб Новак Джокович на церемонии вручения кубка первой ракетки мира по итогам сезона

Серб Новак Джокович на церемонии вручения кубка первой ракетки мира по итогам сезона

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Серб Новак Джокович в матче с датским теннисистом Хольгером Руне

Серб Новак Джокович в матче с датским теннисистом Хольгером Руне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Хольгер Руне в матче с Новаком Джоковичем

Хольгер Руне в матче с Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович в матче с Хольгером Руне

Новак Джокович в матче с Хольгером Руне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Хольгер Руне в матче с Новаком Джоковичем

Хольгер Руне в матче с Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев после матча с немецким теннисистом Александром Зверевым

Даниил Медведев после матча с немецким теннисистом Александром Зверевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Андрей Рублев во время матча с Даниилом Медведевым

Андрей Рублев во время матча с Даниилом Медведевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев (слева) и Андрей Рублев во время матча

Даниил Медведев (слева) и Андрей Рублев во время матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча с Даниилом Медведевым

Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча с Даниилом Медведевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Александр Зверев в матче с Даниилом Медведевым

Александр Зверев в матче с Даниилом Медведевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Андрей Рублев после матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Андрей Рублев после матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Андрей Рублев (слева) и Карлос Алькарас после окончания матча

Андрей Рублев (слева) и Карлос Алькарас после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Андрей Рублев после окончания матча с Карлосом Алькарасом

Андрей Рублев после окончания матча с Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Карлос Алькарас перед началом матча с Андреем Рублевым

Карлос Алькарас перед началом матча с Андреем Рублевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Итальянец Янник Синнер в матче с сербом Новаком Джоковичем

Итальянец Янник Синнер в матче с сербом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Карлос Алькарас в матче с Андреем Рублевым

Испанец Карлос Алькарас в матче с Андреем Рублевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польский теннисист Хуберт Хуркач в матче с Новаком Джоковичем

Польский теннисист Хуберт Хуркач в матче с Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович в матче с поляком Хубертом Хуркачем

Новак Джокович в матче с поляком Хубертом Хуркачем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Карлос Алькарас во время матча с российским теннисистом Даниилом Медведевым

Испанец Карлос Алькарас во время матча с российским теннисистом Даниилом Медведевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Карлос Алькарас (справа) и Даниил Медведев после матча

Карлос Алькарас (справа) и Даниил Медведев после матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев в матче с испанцем Карлосом Алькарасом

Даниил Медведев в матче с испанцем Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Выступление перед началом матча

Выступление перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Итальянец Янник Синнер в матче с Даниилом Медведевым

Итальянец Янник Синнер в матче с Даниилом Медведевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Болельщики итальянского теннисиста Янника Синнера

Болельщики итальянского теннисиста Янника Синнера

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев в матче с Янником Синнером

Даниил Медведев в матче с Янником Синнером

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович во время матча с итальянским теннисистом Янником Синнером

Новак Джокович во время матча с итальянским теннисистом Янником Синнером

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович с кубком Nitto ATP Finals (слева) и итальянский теннисист Янник Синнер

Новак Джокович с кубком Nitto ATP Finals (слева) и итальянский теннисист Янник Синнер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония награждения

Церемония награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович с кубком Nitto ATP Finals

Новак Джокович с кубком Nitto ATP Finals

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Серб Новак Джокович подает в матче с датским теннисистом Хольгером Руне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Итальянский теннисист Янник Синнер в матче с греком Стефаносом Циципасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Греческий теннисист Стефанос Циципас в матче с итальянцем Янником Синнером

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Греческий теннисист Стефанос Циципас перед матчем с итальянцем Янником Синнером

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Даниил Медведев в матче с соотечественником Андреем Рублевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Германский теннисист Александр Зверев во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Карлос Алькарас играет с германским теннисистом Александром Зверевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Германский теннисист Александр Зверев во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Карлос Алькарас в матче с германским теннисистом Александром Зверевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Серб Новак Джокович на церемонии вручения кубка первой ракетки мира по итогам сезона

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Серб Новак Джокович в матче с датским теннисистом Хольгером Руне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Хольгер Руне в матче с Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович в матче с Хольгером Руне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Хольгер Руне в матче с Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев после матча с немецким теннисистом Александром Зверевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Андрей Рублев во время матча с Даниилом Медведевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев (слева) и Андрей Рублев во время матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча с Даниилом Медведевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Александр Зверев в матче с Даниилом Медведевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Андрей Рублев после матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Андрей Рублев (слева) и Карлос Алькарас после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Андрей Рублев после окончания матча с Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Карлос Алькарас перед началом матча с Андреем Рублевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Итальянец Янник Синнер в матче с сербом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Карлос Алькарас в матче с Андреем Рублевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польский теннисист Хуберт Хуркач в матче с Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович в матче с поляком Хубертом Хуркачем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Карлос Алькарас во время матча с российским теннисистом Даниилом Медведевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Карлос Алькарас (справа) и Даниил Медведев после матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев в матче с испанцем Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Выступление перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Итальянец Янник Синнер в матче с Даниилом Медведевым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Болельщики итальянского теннисиста Янника Синнера

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев в матче с Янником Синнером

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович во время матча с итальянским теннисистом Янником Синнером

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович с кубком Nitto ATP Finals (слева) и итальянский теннисист Янник Синнер

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович с кубком Nitto ATP Finals

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №215/П от 20.11.2023, стр. 12

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