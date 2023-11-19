Новак Джокович медленно запрягал, но быстро доехал

Чемпионом Nitto ATP Finals — завершившегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн — стал Новак Джокович, который в двух партиях уверенно переиграл итальянца Янника Синнера. За тем, что происходило на арене Pala Alpitour и за ее пределами, наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

В заключительном матче календаря АТР нынешнего сезона гигантскому чемпионскому опыту Новака Джоковича в бесчисленный раз за последние годы противостояла молодость. То есть серб оказался в привычной для себя ситуации, в то время как Янник Синнер впервые в жизни играл столь значимый финал.

Выступление Янника Синнера произвело на его родине настоящий фурор, который не мог не отразиться на интересе к турниру. На каждой из 15 игровых сессий (на групповом этапе и в субботу, день полуфиналов, игралось по два матча) 12-тысячная арена была заполнена до отказа, то есть в общей сложности удалось продать без малого 180 тыс. билетов. На итоговой пресс-конференции организаторов президент Итальянской федерации тенниса Анжело Бинаги назвал интерес к соревнованиям экстраординарным, а общий экономический эффект — €300 млн — «уникальным для недельного спортивного мероприятия, состоявшегося на территории Италии». К слову, за три года, которые проходит Nitto ATP Finals в Турине, эта сумма возросла примерно в три раза. Неудивительно, что, по данным Sky Sport Italia, руководство АТР сочло возможным продлить пятилетний контракт с итальянцами еще на два сезона, до 2027 года.

По большому счету хозяевам не хватало лишь одного — триумфа своего соотечественника, который в отличие от Джоковича блестяще выступал здесь с самого начала. На пути к финалу Синнер не потерпел ни одного поражения. На групповом этапе он обыграл в том числе и серба, в полуфинале сломил сопротивление Даниила Медведева, а из 58 геймов на своей подаче, проведенных в четырех матчах, отдал всего два.

Джокович, в свою очередь, в этом году в Турине долго запрягал, с большими проблемами продрался в play-off, но в нужный момент все-таки сумел прибавить. В субботу он не оставил ни малейшего шанса Карлосу Алькарасу, который, по его словам, теперь вынужден забыть победный финал Wimbledon против знаменитого ветерана и во время подготовки к новому сезону будет часто вспоминать их последний матч. Поэтому уверенное начало финала в исполнении Джоковича откровением не стало. За весь первый сет он отдал на своей подаче лишь два очка из 22, в то время как Синнера настиг провал по ходу четвертого гейма, в котором он вел — 40:15 — и отдал четыре мяча подряд.

Старт второго сета практически ничего не изменил. Джокович полностью контролировал ситуацию на задней линии, а Синнер будто по инерции продолжал ошибаться. Проблемы с подбросом мяча, которые возникли у итальянца, способствовали тому, что его соперник в первом же гейме сделал сухой брейк. В третьем гейме сербский теннисист имел два брейк-пойнта и был близок к тому, чтобы обеспечить себе решающий отрыв. Но сделать этого не получилось, а судьбу матча через несколько минут окончательно предрешил другой, шестой гейм, уже на подаче Джоковича.

Провести важный матч против опаснейшего оппонента, избежав малейшей потери концентрации внимания, невозможно, даже если ты выиграл 24 чемпионата Большого шлема и шесть итоговых турниров. К тому же в какой-то момент Синнер на несколько минут сбросил с плеч груз ответственности. Послав мяч ударом слева со скоростью 132 км/ч, итальянец вскоре заработал двойной брейк-пойнт, но Джокович сумел настроиться и нейтрализовать опасность с помощью безукоризненной первой подачи.

В седьмом гейме, который длился более четверти часа, Синнер еще сопротивлялся. Он снова сократил отставание до минимума, но это было последнее его достижение в нынешнем сезоне. Восьмой гейм Джокович начал с 0:30, смазав смэш в пустой корт, но все свои шансы зацепиться итальянец в очередной раз перечеркнул дрожащей рукой, которой запорол прием. А потом Синнера постигло еще одно фиаско на подаче — и все было кончено. В итоге — 6:3, 6:3 за 1 час 43 минуты.

Таким образом, на финише года 36-летний Джокович, завоевавший 98-й титул за карьеру, выигравший итоговый турнир в рекордный седьмой раз и заработавший за восемь дней $4,4 млн призовых и 1300 рейтинговых очков, в великолепном стиле остановил двух самых молодых игроков первой пятерки. Теперь его преимущество над Алькарасом перед началом следующего сезона будет исчисляться 2390 очками. И это очень много, даже несмотря на то, что в январе в Австралии сербу предстоит защищать 2250 баллов, а испанцу — ни одного.