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Жители Удмуртии стали потреблять молоко на 16 кг больше за последние пять лет

Каждый житель Удмуртии за год увеличил потребление молока на 16 кг. Это показатель за предыдущие пять лет. В день на одного проживающего в республике производится почти по 1,9 л этого напитка. Это результат рекордных объемов выработки в 2023 году — 818 тыс. т молока по данным на октябрь. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Бречалов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Если сравнивать с прошлым годом, надои увеличились почти на 9%. Лидерами по производству молока являются Ярский район, где его объемы выросли на 28%, а также Каракулинский и Кизнерский районы. Здесь показатели стали выше на 19%. В среднем, фермеры обеспечили республику молоком на 14% больше в сравнении с 2022 годом.

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