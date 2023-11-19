Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следствие: по делу руководителей «Телты» сокрыты возможные доказательства

В ходе обыска в помещениях ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить жесткие диски с программой «1С: Предприятие», следует из материалов уголовного дела. По данным ГВСУ СКР, из серверной их изъяли не установленные следствием лица, и уже после начала обыска система перестала работать. Местонахождение дисков не установлено.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проходят бывший совладелец предприятия Игорь Морозов, а также Елена Гришина и Алексей Высоков. На момент возбуждения дела они занимали должности главбуха и гендиректора. По версии следствия, обвиняемые вместе с представителями Минобороны причастны к хищению денежных средств при исполнении контрактов по поставке для военных телефонных аппаратов в 2014–2023 годах. В конце июля суд удовлетворил ходатайства следствия об их помещении в СИЗО.

Как считают в ГВСУ, по документам при изготовлении аппаратов использовался ряд отечественных комплектующих, но фактически в изделия устанавливались более дешевые детали китайского производства. При этом представители «Телты» в интересах задержанных пытались согласовать с представителями Минобороны завышенную цену на аппараты. Показания в отношении обвиняемых дали свидетели. Также их вина, по версии следствия, подтверждается материалами оперативников ФСБ. Срок содержания под стражей топ-менеджеров продлен до второй половины декабря текущего года.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...