Следствие: по делу руководителей «Телты» сокрыты возможные доказательства

В ходе обыска в помещениях ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить жесткие диски с программой «1С: Предприятие», следует из материалов уголовного дела. По данным ГВСУ СКР, из серверной их изъяли не установленные следствием лица, и уже после начала обыска система перестала работать. Местонахождение дисков не установлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проходят бывший совладелец предприятия Игорь Морозов, а также Елена Гришина и Алексей Высоков. На момент возбуждения дела они занимали должности главбуха и гендиректора. По версии следствия, обвиняемые вместе с представителями Минобороны причастны к хищению денежных средств при исполнении контрактов по поставке для военных телефонных аппаратов в 2014–2023 годах. В конце июля суд удовлетворил ходатайства следствия об их помещении в СИЗО.

Как считают в ГВСУ, по документам при изготовлении аппаратов использовался ряд отечественных комплектующих, но фактически в изделия устанавливались более дешевые детали китайского производства. При этом представители «Телты» в интересах задержанных пытались согласовать с представителями Минобороны завышенную цену на аппараты. Показания в отношении обвиняемых дали свидетели. Также их вина, по версии следствия, подтверждается материалами оперативников ФСБ. Срок содержания под стражей топ-менеджеров продлен до второй половины декабря текущего года.