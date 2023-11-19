Жителя Удмуртии подозревают в убийстве двух детей

В Кезском районе Удмуртии 29-летнего местного жителя подозревают в убийстве двух своих детей из-за неприязни к супруге. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, ночью, пока дети спали, мужчина ударил ножом в сердце семилетнего сына и трехлетнюю дочь. Тела детей обнаружили 18 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным ведомства, мужчина совершил преступление из-за неприязни к супруге на фоне процесса развода. В настоящее время его задержали сотрудники полиции в лесу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух лиц, малолетнего. Следователь готовит материалы для предъявления обвинения мужчине и заключения под стражу.