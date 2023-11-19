В Краснодарском крае и Крыму продолжатся сильные осадки, грозы и усилится ветер

В 15 регионах России, включая Краснодарский край и Крым, в ближайшие дни ожидаются сильные осадки и штормовой ветер. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«Серьезная непогода будет продолжаться в Краснодарском крае - сильный дождь, гроза, порывы ветра до 25 м/с, в отдельных районах - до 29 м/с. В Крыму по-настоящему опасные метрологические явления, которые угрожают жизнедеятельности региона. Прогнозируются очень сильный дождь, ветер 30-35 м/с. Очень сложная погода в связи с сильным ветром будет и на Азовском море, где порывы будут до 25-28 м/с.»,— рассказал эксперт.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что 19 и 20 ноября ожидается подъем уровня воды в реках и водотоках бассейна Кубани юго-восточной территории Краснодарского края (Мостовской, Лабинский, Апшеронский районы), юго-западных притоках Кубани (Горячий Ключ, Северский, Абинский районы) и на малых реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район).

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщает в своем телеграм-канале, что в Краснодаре температура воздуха сегодня составит +9…+11°, ветер восточный с порывами до 5–10 м/с. Атмосферное давление снизится до 748 мм рт. ст., что ниже нормы. По словам эксперта, синоптическую ситуацию в атмосфере над территорией Кубани формирует теплый сектор циклона, раскрутившегося над Черным морем.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вечером 16 ноября в Сочи река Шахе подошла на опасное расстояние к домам. Из-за этого в поселок Головинка направили сотрудников службы спасения. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, что один дом оказался полностью в реке.

Маргарита Синкевич

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