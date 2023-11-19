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Коммерсантъ FM
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Бутылка виски Macallan 60-летней выдержки продана на аукционе за 2,2 млн фунтов

Бутылка виски Macallan Valerio Adami 1926 60-летней выдержки продана на аукционе Sotheby's за рекордные 2 187 500 фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукциона.

В описании к лоту сообщается, что в 1986 году из бочек из-под хереса было разлито всего 40 бутылок The Macallan 1926 60-летней выдержки. По информации Sotheby's эти бутылки не были доступны для покупки, а были предложены ведущим клиентам Macallan. Из 40 бутылок, выпущенных в 1986 году, 14 были украшены этикетками Fine and Rare. Один из подобных экземпляров был продан на аукционе за рекордную сумму в 2019 году.

Проданная на последнем аукционе бутылка является единственной, которая была подвергнута восстановительному ремонту на винокурне The Macallan перед продажей. В ходе этой процедуры были заменены капсула и пробка, нанесен новый клей на уголки этикеток и взят образец жидкости объемом 1 мл для сравнения с другой бутылкой 1926 года, находящейся в офисе Edrington в Глазго, сообщила пресс-служба аукционного дома.

Эрдни Кагалтынов

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