Сборная Франции по футболу обыграла Гибралтар со счетом 14:0 в отборе к ЧЕ

Сборная Франции по футболу обыграла Гибралтар со счетом 14:0 в матче группы B отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года. Это крупнейшая победа в истории французской сборной. Встреча прошла в Ницце.

Голами в матче отметились Маркус Тюрам (4-я минута), Уоррен Заир-Эмери (16), Килиан Мбаппе (30 — пенальти, 75, 82), Жонатан Клосс (34), Кингсли Коман (36, 66), Юссуф Фофана (37), Адриен Рабьо (64), Усман Дембеле (73) и Оливье Жиру (89, 90+1). Защитник сборной Гибралтара Итана Сантоса на третьей минуте забил автогол.

Победа Франции над Гибралтаром также является крупнейшей в истории отборочного цикла чемпионата Европы. Сборная Гибралтара проиграла с крупнейшей за свою историю разницей мячей. Ранее сборная Франции досрочно обеспечила себе попадание в финальный турнир ЧЕ-2024, сейчас она занимает первое место в группе B. Гибралтар не набрал ни одного очка и занимает последнее место в группе.

Эрдни Кагалтынов