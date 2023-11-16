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Коммерсантъ FM
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Новак Джокович осчастливил Турин

Отдав один сет Хуберту Хуркачу, он обеспечил Яннику Синнеру место в полуфинале Nitto ATP Finals

Вторым полуфиналистом Nitto ATP Finals — проходящего в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн — стал его дебютант Янник Синнер, который вышел в play-off вслед за россиянином Даниилом Медведевым. Это стало ясно после того, как Новак Джокович в победной для него предпоследней встрече Зеленой группы с поляком Хубертом Хуркачем проиграл один сет, чему был свидетелем корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

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Выиграв два матча на групповом этапе, дебютант итогового турнира ATP Янник Синнер стал его досрочным полуфиналистом

Выиграв два матча на групповом этапе, дебютант итогового турнира ATP Янник Синнер стал его досрочным полуфиналистом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польский теннисист Хуберт Хуркач

Польский теннисист Хуберт Хуркач

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польский теннисист Хуберт Хуркач

Польский теннисист Хуберт Хуркач

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польский теннисист Хуберт Хуркач (слева) и сербский теннисист Новак Джокович

Польский теннисист Хуберт Хуркач (слева) и сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Выиграв два матча на групповом этапе, дебютант итогового турнира ATP Янник Синнер стал его досрочным полуфиналистом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польский теннисист Хуберт Хуркач

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польский теннисист Хуберт Хуркач

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польский теннисист Хуберт Хуркач (слева) и сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В среду поздно вечером второй тур Nitto ATP Finals выявил первого полуфиналиста. Им стал Даниил Медведев, который вслед за Андреем Рублевым обыграл в двух партиях и Александра Зверева, гарантировав себе путевку в play-off из Красной группы. Каким будет в ней окончательный расклад, станет ясно лишь в пятницу, после того как Медведев днем встретится с Карлосом Алькарасом, а Рублев, потерявший все шансы на место в полуфинале, сыграет вечером со Зверевым. Выиграв свой третий матч, Медведев точно сохранит лидерскую позицию в группе, а проиграв, он либо по дополнительным показателям останется впереди Алькараса и Зверева, либо окажется позади испанца. В среду на послематчевой пресс-конференции россиянин пообещал показать во встрече с Алькарасом свой максимум, поскольку 200 рейтинговых очков того стоят, а умышленное расслабление по ходу столь ответственного турнира может только навредить. И такой подход, конечно, следует считать абсолютно правильным.

В Зеленой группе перед последним туром ситуация запуталась еще сильнее. Там на выход в полуфинал могли рассчитывать трое — Янник Синнер и Хольгер Руне, встречавшиеся друг с другом в четверг поздно вечером, а также Новак Джокович, игравший днем с поляком Хубертом Хуркачем, который заменил травмированного Стефаноса Циципаса и на play-off не претендовал. Причем Джоковичу, чтобы максимально повысить свои шансы на продолжение борьбы за титул, требовалось побеждать в двух партиях.

Подача Хуркача на данный момент является одной из самых мощных в АТР. Но Джоковичу в концовке первого сета удалось с ней справиться. Выиграв на тай-брейке шесть очков подряд, серб обеспечил себе решающий отрыв и начал вторую партию с прекрасным настроением.

Проблема заключалась в том, что в матчах с Хуркачем нельзя терять концентрацию даже на пару минут, а Джокович в четвертом, пятом и шестом геймах был мыслями где-то очень далеко, не смог взять в них и одного очка и спасти сет уже не сумел.

В третьей партии сербский теннисист выдал другую серию, из пяти выигранных подряд геймов, и в итоге, несмотря на 24 эйса Хуркача, победил за 2 часа 5 минут — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1. Однако эта победа ничего Джоковичу не гарантировала. В полуфинале он мог оказаться лишь в том случае, если Синнер уже после подписания этого номера в печать обыграл Руне. При обратном исходе матча двух дебютантов итогового турнира его шестикратный чемпион оставался за бортом play-off.

На пресс-конференции после игры Джокович, который в трех матчах на турнире провел на корте арены Pala Alpitour 8 часов 20 минут и осознавал неопределенность своей ситуации, выглядел не очень приветливым человеком.

«Я не могу повлиять на вечерний матч, поэтому думаю не о нем, а о том, чтобы обнять своих детей»,— с разочарованным выражением лица заявил теннисист, который находится в Турине с дочерью и сыном.


Как Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева на Nitto АТР Finals

Зато Синнер еще до начала своего матча третьего тура уже оказался в полуфинале, чего раньше на итоговых турнирах не удавалось ни одному итальянцу. Это стало ясно после того, как Джокович отдал Хуркачу второй сет. По большому счету успех 22-летнего итальянца, чьи портреты с целью раскрутки Nitto ATP Finals вот уже вторую неделю подряд развешаны по всему Турину, абсолютно закономерен. Нынешней осенью Синнер не только повысил уровень своей игры, прежде всего в плане стабильности, но и постарался грамотно подвести себя к итоговому турниру, стараясь не перегружаться. Его решение сняться в третьем круге недавнего парижского «мастерса», где в противном случае из-за неудачного расписания ему пришлось бы играть на следующий день после ночного матча, было абсолютно верным. К главному турниру, который проводится на его родине, Синнер после недавних побед в Пекине и Вене подошел не только уверенным в себе, но и в оптимальном физическом состоянии. А бонус в виде поддержки публики, которая болеет за своего молодого соотечественника так же громко, как на футбольных матчах туринского «Ювентуса», не исключено, может стать ключевым фактором.

Nitto ATP Finals в Турине (Италия). Групповой этап

Призовой фонд — $15 млн

Красная группа. Второй тур. Карлос Алькарас (Испания, 2)—Андрей Рублев (Россия, 5) 7:5, 6:2. Даниил Медведев (Россия, 3)—Александр Зверев (Германия, 7) 7:6 (9:7), 6:4.

Положение в группе

И В П С Г

1. Медведев 2 2 0 4:0 25:16

2. Зверев 2 1 1 2:3 28:27

3. Алькарас 2 1 1 3:2 27:25

4. Рублев 2 0 2 0:4 13:25

Зеленая группа. Третий тур. Новак Джокович (Сербия, 1)—Хуберт Хуркач (Польша, 9) 7:6 (7:1), 4:6, 6:1.

И В П С Г

1. Джокович 3 2 1 5:4 54:49

2. Синнер 2 2 0 4:1 32:26

3. Руне 2 1 1 3:2 16:19

4. Хуркач 1 0 1 1:2 13:17

5. Циципас 2 0 2 0:4 8:12

Хуркач заменил снявшегося с турнира из-за травмы Циципаса. Матч Янник Синнер (Италия, 4)—Хольгер Руне (Дания, 8) завершился после подписания номера в печать.

Медведев и Синнер вышли в 1/2 финала.

  • Газета «Коммерсантъ» №214 от 17.11.2023, стр. 12

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