Новак Джокович осчастливил Турин

Вторым полуфиналистом Nitto ATP Finals — проходящего в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн — стал его дебютант Янник Синнер, который вышел в play-off вслед за россиянином Даниилом Медведевым. Это стало ясно после того, как Новак Джокович в победной для него предпоследней встрече Зеленой группы с поляком Хубертом Хуркачем проиграл один сет, чему был свидетелем корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

В среду поздно вечером второй тур Nitto ATP Finals выявил первого полуфиналиста. Им стал Даниил Медведев, который вслед за Андреем Рублевым обыграл в двух партиях и Александра Зверева, гарантировав себе путевку в play-off из Красной группы. Каким будет в ней окончательный расклад, станет ясно лишь в пятницу, после того как Медведев днем встретится с Карлосом Алькарасом, а Рублев, потерявший все шансы на место в полуфинале, сыграет вечером со Зверевым. Выиграв свой третий матч, Медведев точно сохранит лидерскую позицию в группе, а проиграв, он либо по дополнительным показателям останется впереди Алькараса и Зверева, либо окажется позади испанца. В среду на послематчевой пресс-конференции россиянин пообещал показать во встрече с Алькарасом свой максимум, поскольку 200 рейтинговых очков того стоят, а умышленное расслабление по ходу столь ответственного турнира может только навредить. И такой подход, конечно, следует считать абсолютно правильным.

В Зеленой группе перед последним туром ситуация запуталась еще сильнее. Там на выход в полуфинал могли рассчитывать трое — Янник Синнер и Хольгер Руне, встречавшиеся друг с другом в четверг поздно вечером, а также Новак Джокович, игравший днем с поляком Хубертом Хуркачем, который заменил травмированного Стефаноса Циципаса и на play-off не претендовал. Причем Джоковичу, чтобы максимально повысить свои шансы на продолжение борьбы за титул, требовалось побеждать в двух партиях.

Подача Хуркача на данный момент является одной из самых мощных в АТР. Но Джоковичу в концовке первого сета удалось с ней справиться. Выиграв на тай-брейке шесть очков подряд, серб обеспечил себе решающий отрыв и начал вторую партию с прекрасным настроением.

Проблема заключалась в том, что в матчах с Хуркачем нельзя терять концентрацию даже на пару минут, а Джокович в четвертом, пятом и шестом геймах был мыслями где-то очень далеко, не смог взять в них и одного очка и спасти сет уже не сумел.

В третьей партии сербский теннисист выдал другую серию, из пяти выигранных подряд геймов, и в итоге, несмотря на 24 эйса Хуркача, победил за 2 часа 5 минут — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1. Однако эта победа ничего Джоковичу не гарантировала. В полуфинале он мог оказаться лишь в том случае, если Синнер уже после подписания этого номера в печать обыграл Руне. При обратном исходе матча двух дебютантов итогового турнира его шестикратный чемпион оставался за бортом play-off.

На пресс-конференции после игры Джокович, который в трех матчах на турнире провел на корте арены Pala Alpitour 8 часов 20 минут и осознавал неопределенность своей ситуации, выглядел не очень приветливым человеком.

«Я не могу повлиять на вечерний матч, поэтому думаю не о нем, а о том, чтобы обнять своих детей»,— с разочарованным выражением лица заявил теннисист, который находится в Турине с дочерью и сыном.



Зато Синнер еще до начала своего матча третьего тура уже оказался в полуфинале, чего раньше на итоговых турнирах не удавалось ни одному итальянцу. Это стало ясно после того, как Джокович отдал Хуркачу второй сет. По большому счету успех 22-летнего итальянца, чьи портреты с целью раскрутки Nitto ATP Finals вот уже вторую неделю подряд развешаны по всему Турину, абсолютно закономерен. Нынешней осенью Синнер не только повысил уровень своей игры, прежде всего в плане стабильности, но и постарался грамотно подвести себя к итоговому турниру, стараясь не перегружаться. Его решение сняться в третьем круге недавнего парижского «мастерса», где в противном случае из-за неудачного расписания ему пришлось бы играть на следующий день после ночного матча, было абсолютно верным. К главному турниру, который проводится на его родине, Синнер после недавних побед в Пекине и Вене подошел не только уверенным в себе, но и в оптимальном физическом состоянии. А бонус в виде поддержки публики, которая болеет за своего молодого соотечественника так же громко, как на футбольных матчах туринского «Ювентуса», не исключено, может стать ключевым фактором.