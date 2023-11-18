Петр Тодоровский снимает «Подслушано в Рыбинске»

Ироничный сериал «Подслушано в Рыбинске» начал снимать режиссер Петр Тодоровский для онлайн-кинотеатра Premier, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика». Съемки ведет кинокомпания 1-2-3 Production.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Идею сериала предложил уроженец Рыбинска сценарист Иван Баранов, выступающий также креативным продюсером сериала. Главным героем фильма станет журналист, которому приходят видения о будущих убийствах в городе, причем в одном из убийств подозревают самого газетчика.

Сериал снимается в самом Рыбинске, который становится одним из героев повествования. «В сериале я хочу выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность»,— сказал Иван Баранов.

Роль журналиста газеты сыграет Тимофей Трибунцев, известный по фильмам «Остров», «Ликвидация», сериалу «Дальнобойщики». Также в съемках участвуют Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина и Юлия Хлынина.

Антон Голицын