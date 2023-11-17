Не связанный с дилогией Балабанова «Брат 3» не получил прокатное удостоверение
Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму Валерия Переверзева «Брат 3», сообщил директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак. Точная причина неизвестна. «Брат 3» не связан с дилогией Алексея Балабанова, авторы объясняли название «высокохудожественной провокацией».
«Прокатного удостоверения у работы художника Переверзева "Брат 3" нет. Премьерный показ 18 ноября не состоится. Деньги за билеты, естественно, вернутся»,— написал господин Пастернак в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Директор HHG занимается выпуском и продвижением фильма.
За несколько часов до публикации поста авторы фильма провели пресс-конференцию в информагентстве «Национальная служба новостей». На мероприятии ничего не говорилось об отсутствии прокатного удостоверения. Хотя в марте рэпер Птаха, который играет в фильме, заявлял, что удостоверение есть. Господин Пастернак объяснил «Холоду», что рэпер ошибся. Он перепутал прокатное удостоверение со статусом национального кино.
Директор HHG рассказал, что ранее Минюст обнаружил мат в фильме, авторы его удалили. «Нынешние претензии, на мой взгляд, субъективны и не имеют отношения к закону»,— сказал господин Пастернак «Холоду». По его словам, сейчас решается, будут ли вноситься изменения по требованию Минкульта.
Как утверждает директор HHG, в Москве на премьеру было продано 700 билетов, в Санкт-Петербурге «попросили дополнительный показ», в Тамбове, где снималась картина, продано больше 400 билетов.