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Коммерсантъ FM
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Провайдер негативного образа

Минюст впервые признал VPN иностранным агентом

Минюст впервые присвоил статус иностранного агента провайдеру VPN-сервиса — компании Hidemy.network Ltd. (сервис HideMy.name). По официальной информации, причиной стало распространение недостоверной информации о политике российских властей (компания ведет свой канал в Telegram). Hidemy.name сейчас судится с Роскомнадзором за прекращение блокировки своего сайта. Для пользователей оплата VPN-сервиса — иностранного агента может оказаться рискованной, указывают юристы.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Министерство юстиции РФ в пятницу 17 ноября впервые внесло в реестр иностранных агентов провайдера VPN-сервиса — компанию Hidemy.network Ltd. из Белиза (сервис HideMy.name, имеются мобильные и десктопные, бесплатная и платная версии).

Впрочем, из сообщения Минюста следует, что статус иноагента присвоен Hidemy.network не за провайдерскую деятельность.

Эта компания принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, в частности, «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также осуществляла действия, направленные на «формирование негативного образа органов государственной власти Российской Федерации», говорится в сообщении министерства. Ведущий юрист организации «Роскомсвобода» (внесена Минюстом в список иностранных агентов) Саркис Дарбинян, который представляет в суде интересы Hidemy.network, предполагает, что статус иноагента компания могла получить из-за сообщений, которые она размещает в своем Telegram-канале (насчитывает 15,2 тыс. подписчиков). «Его администраторы делали репосты сообщений других иноагентов. Возможно, в этом заключается формальная причина, из-за которой статус иноагента получил Hidemy.network»,— рассуждает господин Дарбинян.

Отметим, что только в октябре Hidemy.network подала в Таганский суд Москвы иск к Роскомнадзору с требованием снять с одного из своих сайтов блокировку, осуществляемую по средствам ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, оборудование, которые операторы обязаны ставить по закону о суверенном рунете). Представители истца настаивают на том, что блокировка сайта через ТСПУ незаконна.

Что означает новый статус VPN-провайдера для обычных пользователей сервиса, сказать сложно из-за отсутствия правоприменительной практики.

Руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле предполагает, что совершение трансакций в пользу иностранного агента, например, оплата подписок за использование сервиса, может стать основанием для присвоения статуса иностранного агента плательщику. Кроме того, продолжает он, не так давно в КоАП подготовлены изменения, согласно которым юридические и физические лица могут привлекаться к административной ответственности за неисполнение предупреждения государственного органа, осуществляющего контроль за соблюдением закона об иностранных агентах. «Поэтому можно предположить, что при наличии воли государственный орган может запрещать взаимодействие с тем или иным иностранным агентом под угрозой привлечения к административной ответственности. Тем не менее, по состоянию на сегодня обычный пользователь практически ничем не рискует»,— считает господин Шицле.

Никита Королев

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