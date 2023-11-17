«Молот» продлил победную серию до 15 матчей

Свою 15-ую победу подряд в рамках чемпионата ВХЛ одержали в пятницу хоккеисты «Молота». На этот раз успех сопутствовал подоплечным Павла Зубова в Рязани в игре против местных «десантников». Итог поединка 3-0. Голы в пермской команде забили Егор Манин, Максим Игнатович и Денис Дюрягин. Второй матч подряд на ноль отстоял голкипер пермяков Даниил Кудашев.

Заключительную игру выездной серии «Молот» проведет в Воскресенье 20 ноября против воскресенского «Химика».