Прокуратура Ульяновской области обратит внимание на кадастровую оценку

В пятницу в Ульяновске, на встрече генерального прокурора России Игоря Краснова с представителями бизнес сообщества среди проблем, с которыми приходится сталкиваться, предприниматели назвали «значительную нагрузку на бизнес в связи с увеличением кадастровой стоимости объектов недвижимости».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в середине октября предприниматели региона в своем обращении к губернатору региона Алексею Русских просили не допустить резкого увеличения налоговых платежей в связи со значительным ростом кадастровой стоимости недвижимости после произведенной переоценки. Она выросла в несколько раз, а в некоторых случаях — в десятки и даже в 100 раз, даже у совсем развалившихся объектов. По мнению предпринимателей, никто не проверял фактическое состояние объектов и принятая оценка далека от рыночной.

Генпрокурор «указал на необходимость оказания всесторонней помощи добросовестному бизнесу», а также обратил внимание на то, что «при этом важно проявить гибкость, рассмотрев все возможные подходы», — сообщает генпрокуратура.

В прокуратуре Ульяновской области «Ъ-Волга» сообщили, что проверка по этому вопросу «начата незамедлительно», и «проверка будет комплексной, будут проанализированы все нюансы, чтобы максимально снизить давление на бизнес, и обязательно будут проверены сами документы, которые привели к значительному росту кадастровой стоимости».

Сергей Титов, Ульяновск