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В медучреждениях Петербурга ввели обязательный масочный режим

В Санкт-Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим. Об этом вечером 17 ноября сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, защитные маски обязаны носить весь персонал и все посетители медицинских учреждений города, уточняется в сообщении ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга намерены увеличить число коронавирусных коек в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Вероятнее всего, это произойдет начиная с понедельника, 20 ноября.

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