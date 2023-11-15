Власти Петербурга увеличат число ковидных коек в связи с ростом заболеваемости

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге планируется увеличить коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Это связано с подъемом заболеваемости COVID-19, сообщает 15 ноября со ссылкой на городской комитет по здравоохранению «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнили в комздраве, вероятнее всего, расширение числа ковидных произойдет, начиная с понедельника. По предварительной информации, очередным госпиталем-трансформером станет стационар при больнице Св. Луки. С 20 ноября там будут развернуты 165 коек для пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении.

При этом ввод новых инфекционных коек власти Петербурга планируют поэтапно — в зависимости от числа госпитализаций. В общей сложности на данный момент под коронавирус в городе развернуто 1519 коек в шести стационарах.

По данным комитета по здравоохранению, по состоянию на 14 ноября коронавирусной инфекцией в Петербурге заразились 796 человек, трое скончались. В городских стационарах сейчас находится 1291 пациент, в реанимации — 51, подключены к ИВЛ — 14.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за период с 30 октября по 5 ноября от коронавируса в Петербурге за минувшую неделю умерли 20 человек.

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