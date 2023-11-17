Культура инвестиций

На площадке Главного штаба Эрмитажа состоялась деловая встреча представителей власти, меценатов, руководителей благотворительных фондов в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. Эксперты обсудили важность развития деловой культуры в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сессия ВЭБ.РФ "Деловая культура" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме Фото: Пресс-служба ВЭБ.РФ Сессия ВЭБ.РФ "Деловая культура" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме Фото: Пресс-служба ВЭБ.РФ Следующая фотография 1 / 2 Сессия ВЭБ.РФ "Деловая культура" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме Фото: Пресс-служба ВЭБ.РФ Сессия ВЭБ.РФ "Деловая культура" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме Фото: Пресс-служба ВЭБ.РФ

Председатель ВЭБ.РФ, модератор сессии «Деловая культура» Игорь Шувалов заметил, что давно устарело представление о единственной функции предпринимательства — обеспечении прибыли. Бизнес несет созидательную функцию, а часть выручки идет на обустройство городов, муниципалитетов и реализацию культурных проектов.

«Мы переживаем время, когда основы инновационной экономики невозможны без интеллектуального развития, без духовного состояния и развития культурного потенциала»,— отметил он.

По словам директора благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатимы Мухомеджан, есть примеры инвестиций в глобальную культуру. Так, фонд ведет на территории Узбекистана один из своих масштабных проектов — реконструкцию дворца члена царской семьи князя Романова.

Есть и другой формат: работа в местах присутствия бизнеса, в том числе в моногородах. Так, например, Игорь Шувалов отметил, что ОМК удалось преобразить моногород Выксу, который стал арт-объектом под открытым небом. Еще один удачный пример — проект развития креативного кластера в Иваново вокруг университетского кампуса и развитие города Плес в Ивановской области, где градообразующим предприятием стал Плесский музей-заповедник.

«Такие города, как Выкса, Тобольск, Плес,— важное свидетельство участия бизнеса. На самом деле культура, уровень культуры города влияет на производительность труда. Это очень важный показатель. Там, где развита социально культурная среда, люди по-другому работают и дают другое качество результата»,— заметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Основатель креативного пространства «Винзавод» Софья Троценко рассказала, как формирование арт-рынка и креативных индустрий влияет на классические сектора: туризм, развитие городской экономик. «Опираясь на культуру, инновации, они дают им новую жизнь, новый экономический эффект. Городское развитие без креативных индустрий очень сложно рассматривать»,— подчеркнула Софья Троценко. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин добавил, что в Москве сегодня создаются возможности для развития кластерных пространств.

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский акцентировал внимание о необходимости формирования деловой культуры среди своих коллег. «В этом направлении Альфа-банк делает проект “Альфа-конфа” — выступления интересных спикеров перед предпринимателями»,— сообщил господин Верхошинский.

Спикеры обсудили, как стимулировать бизнес развивать культуру в партнерстве с городскими властями, каким образом экономика влияет на культурные процессы в городах и как эти процессы сказываются на качестве жизни горожан.

«Бизнес — успешный и современный, который будет основой инновационной экономики,— без культуры невозможен. Если ты не готов к культурному обогащению и развитию, твоя компания проиграет в конкурентной борьбе и не будет участвовать в развитии государства»,— подытожил Игорь Шувалов.

Алла Михеенко