«Почта России» за девять месяцев сократила убыток почти в восемь раз

АО «Почта России» в период с января по сентябрь 2023 года получила чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 2,56 млрд руб. Это в 7,7 раз меньше, чем за аналогичный период 2022 года, когда убыток компании составил 19,6 млрд руб. Выручка выросла с 153, 4 до 155,7 млрд руб, следует из финансовой отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В компании «Интерфаксу» сообщили, что снижение убытка обусловлено сотрудничеством с маркетплейсами, развитием грузовых авиаперевозок на своих самолетах, а также ростом доходов от финансовых услуг. «Значительный вклад в улучшение финансового положения компании внесла оптимизация операционных расходов и усиление работы с прибыльными сегментами»,— приводит агентство слова Елены Степиной, заместителя генерального директора по финансовым и экономическим вопросам компании.

В 2022 году «Почта России» получила убыток в размере 30,4 млрд руб., долг компании составил 133 млрд руб. В июле 2023 года глава «Почты России» Михаил Волков признавал, что большая часть долга «не имеет источников возврата и погашения». В настоящее время компания пытается найти механизмы сокращения убытков. Одна из идей — «инфраструктурный сбор» с маркетплейсов — обсуждалась сегодня, 17 ноября, на совещании в правительстве, посвященном улучшению финансово-экономического состояния компании. Премьер-министр Михаил Мишустин идею не поддержал.

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Полина Мотызлевская