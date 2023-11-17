РБК: Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов

Премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов, сообщает РБК со ссылкой на источник. Эта тема обсуждалась вчера, 16 ноября, на совещании в правительстве, посвященном улучшению финансово-экономического состояния «Почты России».

По данным издания, в совещании также участвовали вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономики Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор «Почты России» Михаил Волков. «Михаил Волков представил концепцию повышения эффективности деятельности почты. Один из элементов — введение сбора с маркетплейсов, которые, скорее всего, были бы переложены на покупателей. Премьер не поддержал предложение»,— утверждает один из собеседников.

В пресс-службе правительства, Минцифры и «Почте России» пока никак не прокомментировали ситуацию.

В 2022 году «Почта России» получила убыток в размере 30,4 млрд руб. Долг компании составил 133 млрд руб., при этом большая часть «не имеет источников возврата и погашения», признавал ее глава Михаил Волков. «Почта России» пытается найти механизмы сокращения убытков, и одной из идей был «инфраструктурный сбор» с маркетплейсов, но участники рынка выступили против.

Подробности — в материале «Ъ» «Получите, распишите».

Лаура Кеффер