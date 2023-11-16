Получите, распишите

Правительство прорабатывает новые меры поддержки для работы наиболее убыточных отделений «Почты России». Минцифры, в частности, просит региональные власти оценить возможность закрытия части офисов в городах с населением более 10 тыс., чтобы средства от сдачи помещений в аренду направить на поддержку точек в селах. В совете директоров самой компании, впрочем, сомневаются в эффективности механизма и настаивают на поиске альтернативных источников финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Минцифры, направленным 15 ноября властям регионов. Из него следует, что вместо обсуждаемого уже несколько месяцев сбора с маркетплейсов (который «создает для них дополнительную финансовую нагрузку») в министерстве предлагают оптимизировать сеть почтовых отделений. В частности, речь идет о том, чтобы закрыть часть офисов в городах с населением более 10 тыс. человек, обладающих «развитой инфраструктурой доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков». Освободившиеся помещения следует сдать в аренду, а доходы от нее (и сэкономленные издержки) направить на обеспечение работы, ремонт и модернизацию отделений в селах.

В Минцифры считают нужным сохранить в каждом городе не менее одного отделения «Почты России», куда переведут часть высвободившихся сотрудников. Проработать предложение и направить списки отделений почтовой связи, которые возможно закрыть «без ухудшения клиентского опыта», регионы должны до 1 декабря. В министерстве не ответили “Ъ”. В «Почте России» отказались от комментариев.

В 2022 году «Почта России» получила убыток в размере 30,4 млрд руб. Долг компании составил 133 млрд руб., при этом большая часть «не имеет источников возврата и погашения», признавал в июле Михаил Волков, возглавивший «Почту России» в январе. Компания пытается найти механизмы сокращения убытков, одной из идей и был «инфраструктурный сбор» с маркетплейсов. Однако участники рынка выступили резко против инициативы.

Член совета директоров «Почты России», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сказал “Ъ”, что не знает об идее Минцифры, но считает «неразумным закрывать отделения ни в городской, ни в сельской местности». По его словам, есть другие варианты финансирования «Почты России», в частности увеличение совместного оборота с маркетплейсами за счет роста заказов. «Если не поможет, инфраструктурный платеж — один из возможных вариантов»,— продолжает он.

По данным сайта самой «Почты России», в 38 тыс. ее отделений работает около 311 тыс. человек. Более 70% отделений убыточны, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с деятельностью компании. Однако он сомневается, что предложенный Минцифры механизм окажется эффективным: «Большинство отделений, которые могут быть закрыты, скорее всего, пойдут под списание из-за состояния». По мнению источника “Ъ”, одним из возможных механизмов улучшения финансового состояния компании может быть модель работы с франчайзинговыми партнерами: «В таком случае почта получала бы стабильные отчисления».

В АНО «Цифровая экономика», наоборот, считают, что «предложение Минцифры может оказать необходимый экономический эффект в поддержку, развитие и модернизацию отделений». «Это пример конструктивного подхода к решению проблемы, который задействует и позволит перераспределить имеющиеся у "Почты России" ресурсы»,— добавили в организации.

Эксперты рынка коммерческой недвижимости допускают, что отделения «Почты России», которые в хорошем состоянии и располагаются в городах, могут быть востребованы арендаторами. «Но часть отделений в очень ветхом состоянии, что требует значительных капитальных затрат на ремонт»,— уточняет партнер консалтинговой компании ILM Андрей Лукашев.

Как правило, отделения «Почты России» располагаются в районах массовой жилой застройки, в непосредственной близости от потребителей, поэтому потенциальный спрос со стороны арендаторов возможен в любых сегментах: от услуг до продуктовых супермаркетов, считает заместитель руководителя направления «Торговые центры» «Магазина магазинов» Александр Болотников. В CORE.XP считают, что отделения могут быть интересны местным предпринимателям или федеральному бизнесу для организации, например, пунктов выдачи заказов.

Юлия Тишина, Дарья Адрианова, Никита Королев