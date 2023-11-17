Размер среднего ипотечного кредита в РФ вырос на 6% за год

Средняя сумма кредита на покупку жилья к концу 2023 года составила 4 млн руб., к октябрю 2022 года она выросла на 6%, сообщила глава департамента продаж «Метра квадратного» Наталья Саввина на конференции, организованной «Ъ», ВТБ и группой компаний SRG. Как рассказала госпожа Саввина, компания сравнила портреты покупателей жилья в 2013 и 2023 годах и пришла к выводу, что цена перестает быть самым важным фактором при покупке, сейчас клиентов банков и застройщиков больше интересует доступный ежемесячный платеж, а также инфраструктура и срок сдачи жилья, если это новостройка.

Как следует из исследования, проведенного компанией, средний бюджет покупки жилья в 2013 году составлял 2–2,5 млн руб., к концу текущего года он вырос до 5–8 млн руб. Портрет покупателя в 2013 году был таким: специалист в возрасте 35–40 лет с высшим образованием и средним доходом 50 тыс. руб. в месяц, в браке. Приоритетами для него были цена недвижимости, ее транспортная доступность. Социальная инфраструктура интересовала его чуть меньше, локация не была важна, жилье в новостройках покупали в основном без отделки, во вторичке были согласны на «бабушкин ремонт», квартиры чаще брали однокомнатные.

В 2023 году расширились возрастные границы покупателей — теперь это 25–40 лет. Семейное положение и уровень образования не изменились, доход теперь составляет в среднем 80 тыс. руб. Цена и транспортная доступность все еще важны, также в числе приоритетов появились ремонт и продуманный «сценарий жизни» (моделирование жилого и общественного пространства), преимуществом покупатели также называют наличие системы «умный дом». Чаще выбирают однушки или евродвушки.

Госпожа Саввина также отметила, что недвижимость в многоквартирных домах в основном покупают женщины. ИЖС выбирают мужчины, они обычно в браке, но у них может не быть детей — это такая «программа на вырост» пояснила эксперт.

Глава дирекции кредитования недвижимости управления кредитования по Москве и Московской области ВТБ Сергей Падалка также рассказал, как демография может повлиять на спрос на недвижимость со стороны самой массовой категории покупателей — в возрасте 30–40 лет. Также он отметил, что происходящая в России «революция одиночества» — процесс, при котором домохозяйства все чаще состоят из одного человека,— драйвер спроса на недвижимость с небольшой площадью.

Об ипотечном кредитовании в России — в материале «Ъ» «Льготной ипотеке добавили денег».