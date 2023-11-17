Атомные ледоколы «Сталинград» и «Ленинград» строят в Петербурге

На одном из судостроительных заводрв в Санкт-Петербурге строят два новых атомных ледокола, «Сталинград» и «Ленинград», сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Губернатор региона Андрей Бочаров на пленуме Волгоградского областного Совета ветеранов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить ледоколу проекта 22220 наименования «Сталинград». Глава субъекта подчеркнул, что на той же верфи в Петербурге строят еще и ледокол «Ленинград», что очень символично с учетом роли городов в Великой Отечественной войне.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работники «Адмиралтейских верфей» на Канонерском судоремонтном заводе начали вести плановые доковые работы на траулере «Капитан Мартынов».

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