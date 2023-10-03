В Петербурге начались доковые работы на траулере «Капитан Мартынов»

На Канонерском судоремонтном заводе специалисты «Адмиралтейских верфей» приступили к плановым доковым работам на морозильном траулере «Капитан Мартынов».

Как сообщили 3 октября в пресс-службе Смольного, в рамках работ будет осмотрен винто-рулевой комплекс и подруливающее устройство, также специалисты произведут окончательную окраску наружной обшивки подводной части корпуса траулера. После этого судно вернется на предприятие, где продолжатся испытания.

«Капитан Мартынов» является четвертым судном серии проекта СТ-192. На стапелях «Адмиралтейских верфей» идет формирование корпусов еще двух траулеров данного проекта — «Капитан Юнак» и «Механик Щербаков».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на ходовые испытания в Балтийское море вышел строящийся на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге головной морозильный траулер-процессор проекта 170701 «Капитан Соколов».

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