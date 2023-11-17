EU Observer: запрет ЕС на российские алмазы коснется ювелирных изделий

Запрет на ввоз российских алмазов, который Евросоюз планирует принять в рамках 12-го пакета санкций, коснется ювелирных изделий, а также импортируемых из РФ алмазов, обработанных в третьих странах. Об этом сообщило издание EU Observer со ссылкой на предложения по санкциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным EU Observer, ЕС намерен включить в список «любые ювелирные изделия», «изделия из натурального и культивированного жемчуга», а также «изделия с золотом и серебром, включающие бриллианты». Издание отмечает, что это распространяется также на наручные часы.

EU Observer отмечает, что санкции коснутся алмазов, которые добыты в России, экспортируются из нее или перевозятся транзитом, а также алмазов, обработанных в третьих странах.

В материале издания говорится, что запрет на алмазы из России планируется ввести с 1 января 2024 года, запрет на обработанные в третьих странах алмазы — с 1 сентября 2024 года. Поэтапный ввод запрета, по данным EU Observer, необходим, чтобы выработать механизм по отслеживанию происхождения камней. По данным Reuters, запрет на алмазы, обработанные в третьих странах, будет вводиться поэтапно с марта по сентябрь 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Алмазы укладывают в пакет».

Полина Мотызлевская