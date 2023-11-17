Присяжные вынесли обвинительный вердикт томскому «авторитету»

Сегодня коллегия присяжных Томского областного суда вынесла обвинительный вердикт Николаю Кузьмичеву (Коля Томский) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 201.1 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы). «Большинством голосов коллегии присяжных вынесен обвинительный вердикт», — сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. По данным источников «Ъ-Сибирь», семь заседателей высказались, что подсудимый виновен, один — проголосовал против. Также присяжные решили, что Николай Кузьмичев не заслуживает снисхождения. 24 ноября слушание дела продолжится уже без присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

В августе 2021 года присяжные оправдали Николая Кузьмичева, но прокуратура добилась отмены этого решения.

Уголовное дело в отношении Николая Кузьмичева следователи УМВД по Томской области возбудили в 2019 году. Согласно его материалам, он занимал высшее положение в криминальной иерархии, в 2013 году ему присвоили титул «вора в законе». «Обвиняемый, имея статус вора в законе, осуществлял полномочия в соответствии с указанным статусом по управлению криминальной средой в Томской и Кемеровской областях»,— говорится в материалах расследования. На него, по данным следствия, были возложены обязанности по сбору и распределению средств «общака», назначению «смотрящих».

Николай Кузьмичев был первым в России задержанным по ст. 210.1 УК РФ.

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Илья Николаев