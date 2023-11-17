Песков считает iPhone уязвимым, но продолжает использовать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему пользуются iPhone. Смартфон такой марки использует и сам пресс-секретарь президента. При этом он отметил уязвимость техники Apple с точки зрения защиты персональных данных.

«Согласитесь, что iPhone — это прекрасное изобретение. И операционная система IOS — это то, что мы пока не смогли сделать у себя. Но мы должны при этом помнить, это система совершенная для них, но не для нас, потому она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных»,— сказал господин Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».

На вопрос, используют ли в Кремле iPhone, пресс-секретарь ответил: «Кто-то пользуется IPhone, кто-то уже отказался». «Я еще пользуюсь iPhone»,— добавил пресс-секретарь президента.

Пользоваться техникой Apple уже запретили сотрудникам Минцифры, Минпросвещения, Минпромторга, госкорпорации «Ростех» и компании «КамАЗ». Это произошло после того, как в июне текущего года сотрудники ФСБ сообщили о заражении вредоносным американским ПО нескольких тысяч устройств Apple, принадлежащих российским дипломатам. Тогда в Кремле заявили, что использовать iPhone на госслужбе «неприемлемо и запрещено». ЦИК обсуждает поставку смартфонов для сотрудников с российскими производителями.

Анастасия Ларина