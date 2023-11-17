Сингапур запустит цифровую валюту для межбанковских расчетов

Монетарное управление Сингапура (MAS) объявило, что со следующего года начнет «живой» выпуск цифровой валюты, которая будет использоваться для межбанковских расчетов. MAS, которое выполняет функции центробанка страны, подчеркнуло, что будет развивать три вида цифровых денег — цифровую валюту центрального банка (CBDC), токенизированные банковские обязательства и регулируемые стейблкойны. Для тестов MAS привлечет такие банки, финтех- и интернет-компании, как JP Morgan, HSBC, Amazon, Alipay и др.

Глава MAS Рави Менон заявил, что его ведомство начало работу с внедрением цифровых денег еще в 2016 году, проведя ряд успешных экспериментов и испытаний. В итоге MAS решилось на то, чтобы выпускать цифровую валюту в режиме реального времени, которую банки смогут использовать при расчетах друг с другом.

«С 2016 года мы провели множество экспериментов с другими ЦБ и представителями финансовой индустрии, чтобы изучить использование ''оптовых'' CBDC (т. е. для межбанковских расчетов.— ''Ъ'') через распределенные реестры, чтобы в реальном времени осуществлять трансграничные платежи и межгосударственные расчеты»,— подчеркнул глава MAS.

Евгений Хвостик