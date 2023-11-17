На Кубани смертность превысила рождаемость в 1,3 раза

В Краснодарском крае с января по сентябрь включительно умерли 53 622 человека. При этом, как сообщает Краснодарстат, число родившихся в 1,3 раза меньше — 39 393 человека.

Естественная убыль населения составила 14,2 тыс. человек. Из общего числа в городской местности скончались 30,3 тыс. человек, в том числе 100 детей возрастом до года. В селах насчитывается 23,3 тыс. умерших, в том числе 53 младенца.

Показатель рождаемости в городах составил почти 25,2 тыс. человек. В сельской местности за девять месяцев родились 14,2 тыс. человек.

Татьяна Ручкина

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