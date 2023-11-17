На культурном форуме в Петербурге обсудили запуск аналога «Евровидения»

В России вновь решили поднять идею создания аналога «Евровидения», в котором каждый год участвуют страны Европы и Австралия. На Санкт-Петербургском культурном форуме председатель министерства культуры Ольга Любимова озвучила возможное название музыкального конкурса, передает «Интерфакс».

Она отметила, что Российская Федерация заинтересована в запуске двух новых форматов сотрудничества со странами. Речь идет о создании Евразийского кинофестиваля, кинопремии, а также о соревновании между исполнителями. Госпожа Любимова заявила, что его предлагается назвать «Интервидение». Она добавила, что позже эту идею подробнее представит генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Стоит отметить, что музыкальное соревнование с аналогичным названием проходило с 1977 по 1980 годы. Еще раньше появилась международная организация «Интервидение», среди членов которой были СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Украина, Эстония, Латвия, при этом список расширялся новыми странами-участницами.

Ранее «Ъ» писал, что в 2024 году конкурс «Евровидение» пройдет в шведском городе Мальме после победы певицы Loreen. Россия не участвует в состязании уже два года.

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