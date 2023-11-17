Правительство Самарской области осталось без управления

В Самарской области пока не определились с временным руководством регионального кабинета министров после ареста бывшего врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. После выборов губернатора в регионе действовало временное правительство, поскольку кандидатуру господина Кудряшова руководителя области Дмитрий Азаров так и не смог согласовать в администрации президента.

По данным «Ъ-Волга», ряд руководителей региональных ведомств, работающих с приставкой врио, не желают оставаться в правительстве области в связи с управленческим кризисом. В связи с этим формирование состава кабинета министров может затянуться на долгое время.

На официальном сайте правительства региона до сих пор нет информации о кадровых перестановках в кабинете министров. При этом до сих пор размещена информация, что пост врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области занимает арестованный Виктор Кудряшов.

Суд 16 ноября арестовал бывшего первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова на 1 месяц и 30 суток, до 12 января 2024 года. Ему вменяется превышение должностных полномочий при строительстве станции метрополитена «Театральная». По версии следствия, первый вице-губернатор, зная о дефиците регионального бюджета, состоя в организованной преступной группе, в интересах компании АО «Волгатрансстрой» подписал документы об увеличении предельной стоимости строительства «Театральной», после чего был проведен «фиктивный аукцион», победителем которого стала компания, аффилированная с ВТС.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Метро проложили до президента».

Евгений Чернов