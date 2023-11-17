Росавиация нашла ошибки в отчете о посадке самолета в поле под Новосибирском

В отчете о расследовании аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском выявлены полтора десятка ошибок. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на письмо главы Росавиации Дмитрия Ядрова в адрес начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства Вячеслава Федорова, которое отвечало за расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, утверждает издание, ведомство нашло в отчете ошибки в расчетах, а также данные, не подтвержденные записью переговоров команды экипажа, и обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси. Центральный аппарат Росавиации потребовал от территориального управления ведомства устранить нарушения и доработать отчет.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале ноября Росавиация сообщила о завершении расследования авиаинцидента с самолетом А-320 «Уральских авиалиний».

«При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», — сообщает ведомство (цитата «Известия»).

Причиной нарушения работы «зеленой» гидросистемы стало «нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа», сообщает издание. Также, по данным Росавиации, пилоты ошибочно рассчитали нужное количество топлива, приняв решение лететь в Новосибирск. В тоже время, учитывая создавшиеся в результате условия, решение о посадке самолета в поле было верным, сделало вывод ведомство.

А-320, летевший из Сочи в Омск, аварийно сел на пшеничное поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту было 167 человек, включая шесть членов экипажа. Жесткое приземление обошлось без жертв. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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Илья Николаев