Количество вакансий для комплектовщиков подарков выросло в Петербурге на 129%

Компании в Санкт-Петербурге в октябре разместили на 129% больше вакансий для поиска сборщиков и комплектовщиков товаров и подарков, сообщили в пресс-службе hh.ru.

В преддверии новогодних праздников и каникул в городе стали чаще искать сборщиков онлайн-заказов. За 30 дней работодатели опубликовали 3500 вакансий для наема упаковщиков и комплектовщиков.

Петербург превысил средний рост спроса на эти позиции по России (+113%) на 16% и занял третью строчку среди регионов. Он уступает лишь Москве и Московской области.

На фоне роста спроса на этих сотрудников повысилась и их заработная плата. Предложения начинаются от 51,7 тыс. рублей и доходят до 86,2 тыс. рублей, что на 5800 – 11 200 рублей выше, чем на начало 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ожидания по заработной плате петербуржцев увеличились на 8440 рублей, в среднем в резюме указывают сумму в размере 68,4 тыс. рублей.

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