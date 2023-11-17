Из свежей почты

Эмилия Сягаева, 9 лет, эпилепсия, спастический тетрапарез, грубая задержка развития, требуется лечение. 129 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 22 тыс. руб.

В двухнедельном возрасте дочка попала в реанимацию. Врачи диагностировали герпетический менингоэнцефалит и эпилепсию, а в год еще и детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Приступы удалось купировать только полгода назад, и сразу начали реабилитацию. Эмилия стала переворачиваться, лучше понимает речь, произносит слоги. Лечение надо продолжать. В Институте медицинских технологий (ИМТ, Москва) готовы принять дочку. У меня нет средств на оплату лечения. Муж даже алименты не платит. Помогите! Екатерина Сягаева, Калининградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мы определим тактику лечения Эмилии и проведем курс реабилитации для коррекции тонуса мышц, увеличения двигательной активности и восполнения отсутствующих навыков».

Яна Аубекирова, 9 лет, синдром Апера, патология развития челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 138 560 руб.

Внимание! Цена лечения 362 560 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 24 тыс. руб.

Яна родилась с деформацией головы, сросшимися пальцами рук и ног. Перенесла множество операций. Из-за недоразвитых челюстей не могла жевать и говорить, во сне у нее случались остановки дыхания. Мы начали ортодонтическое лечение, и дочка заговорила. Теперь требуется очередной этап лечения. Русфонд уже помогал нам, спасибо! И мы опять вынуждены просить у вас поддержки. Не оставляйте нас! Ирина Аубекирова, Саратовская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Яны генетическое заболевание — синдром Апера. Сейчас ей нужна ортодонтическая подготовка к очередной операции с помощью несъемного аппарата на верхней челюсти и съемного на нижней».

Умар Хайрулаев, 5 месяцев, деформация черепа, спасет операция, требуются титановые пластины. 154 191 руб.

Внимание! Цена пластин 632 191 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 460 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 18 тыс. руб.

Умар родился синим, не закричал и не задышал. Полтора месяца его выхаживали в реанимации. Потом на лбу сына я заметила выпуклость, похожую на гребень. Врачи диагностировали деформацию черепа. Без операции сыну грозит слепота и глухота. Помочь готовы в Морозовской детской больнице в Москве — провести реконструкцию черепа с помощью титановых пластин. Операцию сделают по госквоте, а пластины надо оплатить. Но у нас нет таких денег — отец Умара не признал больного ребенка, мы живем с моими родителями-пенсионерами. Умоляю, помогите! Айна Яшубова, Дагестан

Челюстно-лицевой хирург Морозовской детской городской клинической больницы Игорь Глязер (Москва): «У Умара деформация черепа, вызванная преждевременным заращением лобного шва. В ходе операции мы восстановим правильную форму черепа, мальчик будет нормально расти и развиваться».

Миша Гусаков, 6 лет, врожденная деформация стопы и голени, требуется хирургическое лечение. 154 890 руб.

Внимание! Цена лечения 373 890 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 19 тыс. руб.

У нас двое детей, и оба инвалиды. Миша — младший, родился с двусторонней косолапостью. После несколько операций левая нога по-прежнему подворачивалась, и нам рекомендовали обратиться в ярославскую клинику к доктору Максиму Вавилову. Он сделал Мише операцию, но спустя время деформация вернулась, теперь нога подворачивается внутрь от колена до стопы. Нужна еще одна, радикальная операция — консервативное лечение не поможет. Но оплатить операцию мы не в силах. Помогите! Марина Гусакова, Нижегородская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мише необходима операция с использованием специальной пластины, которую со временем мы удалим. В результате нога будет выведена в правильное положение, и мальчик сможет нормально ходить».

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