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Коммерсантъ FM
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79,23 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в период с 15 октября по 14 ноября, сообщил Минфин. В сравнении с предыдущим периодом (15 сентября — 14 октября; $83,35) цена барреля снизилась на $4,12. Исходя из этого ценового мониторинга ставку пошлины на экспорт нефти с 1 декабря Минфин устанавливает в размере $24,7 за тонну. Это на $1,5 ниже действующей ноябрьской ставки. Для снижения потерь бюджета была введена возможность считать пошлину также из цены смеси North Sea Dated (NSD), уменьшенной на фиксированный дисконт. Сейчас его размер составляет $20. Однако этого не понадобится. Цена NSD в названный период была равна $88,62 (дисконт — $9,39) — пошлину вновь выгоднее считать по Urals.

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