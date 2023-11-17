Честные. Удобные. Наши

Экспертный институт социальных исследований обсудил в четверг достоинства российской выборной системы. Теоретики и практики избирательной процедуры заключили, что доверие к ней растет, а сама она становится все более удобной и гибкой, несмотря на попытки некоторых международных организаций убедить россиян и весь мир в обратном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Круглый стол «Выборы в России: важно, честно и удобно» открылся цифрами августовского опроса ВЦИОМа о доверии россиян к результатам выборов, которое за два с лишним года выросло в 1,3 раза — до 61%. «Рост доверия к выборам — это рост доверия к власти в целом, рост легитимности власти в глазах общества»,— заявил модератор, политолог Павел Данилин.

По мнению политолога Владимира Шаповалова, важность процедуры не зря подчеркнута в названии мероприятия, ведь народовластие — фундаментальное основание российской государственности. Сами по себе выборы, по словам эксперта, выполняют целый ряд функций, включая контроль общества за деятельностью власти, согласование интересов социальных групп и коммуникацию между властью и обществом: «Выборы — это своего рода барометр, который показывает сложившийся политический климат в целом в стране или в регионе».

Заодно выборы служат показателем суверенитета, отметил господин Шаповалов, ведь «только в суверенном государстве возможно формирование власти самостоятельно», без зарубежных влияний. «Конечно, эти влияния есть,— признал он.— Но общество выработало абсолютный иммунитет в отношении попыток раскачать себя и подвергнуть сомнению результаты выборов». Само их проведение, уверен эксперт, отражает «стабильность и нормальность» текущих процессов, а новые форматы (дистанционное и многодневное голосование) позволили поддержать эту «нормальность» сначала в эпоху пандемии, а затем и в период боевых действий.

Выборы стали еще и удобными, напомнила политолог Анна Федорова: «Всегда приятно, когда государство делает что-то удобным для человека». Натренированный взаимодействием с «Госуслугами» россиянин, уверена она, воспринимает и дистанционный формат голосования, тем более что выборы — такая же «услуга, которое демократическое государство обязано оказывать человеку». Многодневное же голосование, по мнению политолога, «идеально» просто «с точки зрения здравого смысла». Таким образом, удобство было достигнуто без ущерба легитимности и прозрачности процедуры. «С ростом удобства растет явка, это означает, что с избирателями нужно внимательно, бережно и вдумчиво работать»,— предупредила напоследок коллег-политтехнологов госпожа Федорова.

Система наблюдения за выборами в РФ не менее удобна и совершенна, добавила важный штрих глава комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Алена Булгакова. А председатель Херсонского облизбиркома Марина Захарова нашла еще один плюс: «Гибкость законодательства, которая позволила провести выборы в условиях военного положения, стимулировала наших граждан приходить, голосовать, проявлять свою волю».

Подпортить картину лживыми заявлениями по-прежнему пытаются иностранные недоброжелатели, предостерег глава Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов. Три основных направления вмешательства извне, по его оценке,— это информационные атаки для делегитимации процедуры, воздействие на свободное формирование воли избирателей и воздействие на их волеизъявление непосредственно на участках. Число способов воздействия ширится, потому власти РФ предусмотрительно установили целый ряд соответствующих правил для иностранных агентов, напомнил эксперт. «Вовлечены» в эту работу и некоторые международные организации — например, ПАСЕ и ОБСЕ, высказывающие свое мнение о российских электоральных процедурах, хотя сама Россия об этом их и не просила.

Впрочем, анализировать их позицию все равно важно, указал господин Игнатов в ответ на соответствующий вопрос “Ъ”, так как российские эксперты априори «не относятся к чужому мнению как к неправильному» и «изучают все, что касается наших выборов». «Именно потому, что мы настроены на диалог, пояснение и защиту своей позиции, мы ведем этот мониторинг, объясняем моменты, связанные с деятельностью международных организаций»,— согласился Владимир Шаповалов, подчеркнув, что некоторые международные организации не просто высказывают свое мнение, но и претендуют на «универсализм» и позиционируют свои оценки как «истину в последней инстанции». «Это является одним из элементов информационной кампании»,— объяснил господин Шаповалов.

Григорий Лейба