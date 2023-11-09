Вас приветствует аэродромный сбор

Как стало известно “Ъ”, региональные холдинги «Новапорт» и «Аэропорты регионов» предложили развивать аэродромную инфраструктуру в РФ за счет средств ФНБ в виде льготных кредитов на 25–30 лет. Возвращать деньги предполагается путем введения сбора с пассажира в размере 3–5% от стоимости билета. В Минтрансе против дополнительной нагрузки на цены перелетов и рассчитывают найти средства в самих регионах. В федеральном бюджете на 2024 год на аэродромы заложено на 22% меньше средств, чем планировалось, а на следующие годы — вообще ничего. Эксперты подчеркивают, что при сокращении господдержки пассажиры все равно заплатят за аэродромы, пусть и через иначе оформленные тарифы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на авиарынке и в правительстве рассказали, что холдинги «Новапорт» (включает аэропорты Новосибирска, Калининграда и ряд других) и «Аэропорты регионов» (аэропорты Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова и др.) осенью обратились к помощнику президента Игорю Левитину с предложением выделить из ФНБ средства на восстановление и модернизацию аэродромной инфраструктуры.

Речь идет о предоставлении аэропортам льготных кредитов под 2% сроком на 25–30 лет. Возврат средств предполагается через введение нового сбора с пассажира на уровне 3–5% от стоимости билета. Деньги должны пойти на реконструкцию взлетно-посадочных полос и другой принадлежащей государству аэродромной инфраструктуры. До 2022 года за это отвечало подведомственное Росавиации ФГУП АГА(а). Затем основная часть объектов была передана под контроль госзаказчика ФКУ «Ространсмодернизация» Минтранса.

Как уточнили источники “Ъ”, в Минтранс направлено поручение правительства рассмотреть предложенный вариант финансирования. По словам одного из собеседников “Ъ”, вопрос прорабатывается в связи с завершением в 2024 году федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», начавшегося в 2018 году. В проекте бюджета на 2024 год на него предусмотрено 27,4 млрд руб., на 22% меньше, чем рассчитывали заложить годом ранее (35,1 млрд руб.), и на 25% меньше, чем в 2023 году (36,4 млрд руб.). Всего, согласно паспорту проекта, из бюджета с 2019 года выделено 126,4 млрд руб. Финансирование на 2025–2026 годы не предусмотрено. Предложение холдингов рассматривается как вариант дальнейшего финансирования аэродромов через государственно-частное партнерство, уточнил собеседник “Ъ” в правительстве.

В холдингах “Ъ” не ответили. В Минтрансе сообщили, что «механизмы выделения данных средств еще не утверждены и находятся на обсуждении». Однако там подчеркнули, что считают «недопустимым перекладывать какие-либо расходы на пассажиров в виде дополнительных сборов». Для развития инфраструктуры по ряду аэропортов Минтранс прорабатывает привлечение средств регионов, добавили в министерстве. Также рассматриваются «альтернативные источники частного финансирования».

В аэропортах от комментариев отказались. Но ряд из них уже используют аналогичный механизм. Так, Шереметьево включает в сбор за взлет-посадку для авиакомпаний инвестсоставляющую за концессию аэродрома. Источник “Ъ” в одном из крупных региональных аэропортов уточнил, что с учетом «очевидного будущего сокращения госфинансирования авиаотрасли» растущие расходы «столь же очевидно придется покрыть авиакомпаниям, а издержки перевозчиков — пассажирам».

В Red Wings против увеличения финансовой нагрузки на пассажиров. Там подчеркнули, что модернизация и поддержание технического состояния аэродромной инфраструктуры — «прерогатива государства». Другие авиаперевозчики не ответили “Ъ”. Но источники в двух крупных компаниях отмечают, что аэропортовые тарифы уже и так существенно влияют на цену перевозки. Как отмечается, например, на сайте S7, «аэропортовые сборы, все таксы и топливный сбор входят в стоимость билетов».

«Когда бюджетных средств не становится больше, расходы на аэродромные проекты придется переложить на пассажира, будет ли это называться сбором или просто войдет в тариф для перевозчиков»,— подтверждает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. С имиджевой точки зрения, уточняет он, авиакомпаниям «выгоднее, если сбор выделен отдельной строкой и оплачивается в аэропорту, а не при покупке билета». Но это неудобно для пассажира, признает эксперт.

Позицию Минтранса господин Пантелеев объясняет тем, что рост цен на билеты окажет неизбежное влияние на пассажиропоток, тогда как перед министерством «стоят задачи по повышению мобильности, транспортной доступности и связанности регионов». По мнению эксперта, реакцией на проблему нехватки бюджетных средств на повсеместное развитие аэродромной инфраструктуры могло бы стать «четкое закрепление правил игры и учет приоритетов государства».

«Стоит прописать, каким минимальным уровнем аэродромной инфраструктуры должен обладать тот или иной город или агломерация,— поясняет он.— Этот уровень будет зависеть от численности населения, близости крупных хабов, развития наземного транспорта. Государство в таком случае будет приоритетно доводить инфраструктуру региональных аэропортов до этого минимального уровня. Если же планы регионов или аэропортовых инвесторов существенно превышают этот минимум, государство сможет поддержать проект предоставлением льготных кредитов или налоговых льгот».

По мнению господина Пантелеева, комплексный подход поможет «прекратить вакханалию, когда губернаторы устраивают забег по правительственным кабинетам, и кто убедительнее и выше доложил — получает финансирование, а в результате появляются не слишком востребованные дворцы в пустынях».

В международной практике приняты аэропортовые сборы в пределах $2–3 c пассажира, отмечает гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев: «Это непринципиальные по западным меркам суммы, достаточные при внушительных объемах перевозок». Однако аналогичный сбор в РФ в эквиваленте до 300 руб., по его мнению, не покроет необходимых объемов финансирования реконструкции аэродромов: получающихся при пассажиропотоке в 100 млн человек в год 30 млрд руб. будет недостаточно.

Дополнительный сбор в 500–1000 руб. ($5–10) с пассажира, что «действительно в теории покрыло бы расходы», отрицательно скажется на пассажиропотоке в регионах, полагает господин Горбачев. Альтернативным источником средств, по его мнению, может стать повышение неавиационных доходов аэропортов от ритейла и общепита. Сейчас, уточняет эксперт, в регионах доля дохода аэропортов от коммерции не превышает 20%, тогда как в небольших западных аэропортах обычно составляет более 40%.

Айгуль Абдуллина