В Воронеже объявили поиск проектировщика фиджитал-центра за 1,9 млн рублей

Управление строительной политики мэрии Воронежа объявило поиск подрядчика для проектирования на Петровской набережной первого в городе фиджитал-центра («умной» спортивной площадки, подходящей для привычных и кибер-спортивных дисциплин). Об этом сообщил глава облцентра Вадим Кстенин в своем Telegram-канале. Согласно порталу госзакупок, начальная цена контракта составляет 1,9 млн руб. Источник финансирования — областной и городской бюджеты. Аванс не предусмотрен.

Подрядчика для создания проекта выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором принимаются до 24 ноября. Итоги планируется подвести 28 ноября.

Работы необходимо выполнить до 1 апреля 2024 года. По словам господина Кстенина, площадка будет включать само сооружение некапитального модульного фиджитал-центра, поле для мини-футбола с искусственным покрытием размером 40 на 20 м, площадку для баскетбола три на три 15 на 14 м, территорию воркаута и тренажеров 20 на 11 м. По словам мэра, над наполнением фиджитал-центра его коллеги «еще подумают». Он поручил им посоветоваться с «теми, для кого кибер-спорт — это призвание».

«Он станет логическим завершением второй очереди благоустройства Петровской набережной: там у нас запроектирован спортивный кластер со скейтпарком, памп-треком и другими активностями не только для любителей активного отдыха, но и для профессионалов. На памп-треке и скейт-парке подрядчик уже начал работу»,— рассказал глава облцентра.

Благоустройство второй очереди Петровской набережной стартовало в августе. Его проводит кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38». Стоимость работ составляет 1,12 млрд руб. Завершить их планируется к осени 2024 года.

Параллельно идет благоустройство первой очереди объекта, которое должно было завершиться 23 августа 2023 года. В связи с увеличением объема работ более чем на 30% их финал по контракту был сдвинут на 15 декабря 2023-го, а стоимость выросла на 31,3% — с 762,2 млн до 1 млрд руб. Благоустройством занимается «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»).

Как филиал «Россети Центр» получил контракт на первый этап обновления Петровской набережной — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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