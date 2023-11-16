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Выкса представит Нижегородскую область в атласе инфраструктурных решений АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Центр стратегических разработок (ЦСР) по программе «Новая миссия городов» готовят к выпуску атлас сервисно-инфраструктурных решений. Его презентация запланирована на весну 2024 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выкса войдет в атлас как город-форпост по качеству городской среды и по высокому уровню технического потенциала. За пять лет в Выксе выросло качество жизни. Так, в 2022 году рейтинг города по индексу качества городской среды вырос на 25 пунктов – до 210 из 360 возможных. Выкса будет представлять в атласе Нижегородскую область.

Для подготовки атласа в Выксе прошла выездная экспертная сессия. Гости оценили потенциал города, посетив Выксунский металлургический завод (ВМЗ), изучили социальные и культурные инициативы, лучшие практики и решения, которые применимы для городов-заводов.

Директор дивизиона АСИ «Городская экономика» Ольга Захарова говорит, что в Выксе высокий фактор вовлеченности населения в жизнь города. Кроме того, поддержку получают социальные предприниматели, семьи с детьми с особенностями развития, программы, популяризирующие ЗОЖ среди сотрудников ВМЗ.

Ирина Андреева

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