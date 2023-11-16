На долю китайских авто приходится 40% продаж в Пермском крае

За десять месяцев 2023 года рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае прирос на 111,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как сообщают в профессиональном сообществе «Автомаркетолог», а также по данным аналитики компании Verra, в регионе с начала года зарегистрировано 1822 новых авто, тогда как за аналогичный период 2022 года на учет было поставлено 860 новых машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Наибольшие объемы продаж приходились на Lada (зарегистрировано 803 авто, рост 60%), доля отечественного производителя составляет 44% (58% годом ранее). Среди российских авто также продано 42 новых «Москвича» и 31 УАЗ.

Оставшиеся места в топ-5 занимают исключительно китайские марки: Haval (177 авто, +168,2%), Chery (174 авто, +427,3%), Geely (110 авто, +254,8%). Если в октябре 2022 года не было продано ни одной Omoda (суббренд Chery), то в октябре 2023-го реализовано 88 машин марки. Продажи Changan в октябре 2023 года составили 46 штук, годом ранее был продана лишь одна машина бренда. В октябре 2023-го из других китайских брендов было зарегистрировано 40 новых Exeed, 27 Jetour (суббренды Chery), 16 внедорожников Tank, по десять Livan и Kaiyi, девять китайских электрокаров Zeekr, всего — 707 машин. Таким образом, 40% рынка новых авто Перми составляют продажи китайских производителей.

Оставшиеся регистрации приходятся на корейские, японские и европейские марки, до 2022 года находившиеся в числе лидеров по продажам. Так, в октябре 2023 года было поставлено на учет 47 новых Kia, 31 Hyundai, 22 Toyota, 15 Mitsubishi, 8 Mazda, 7 Volkswagen, 6 Mercedes Benz, по 5 BMW, Chevrolet, Skoda, 4 — Lexus. Всего – 155 машин. Бывшие лидеры рынка теперь занимают 8% продаж новых авто в Прикамье.