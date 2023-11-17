Пермский арбитраж рассудил по-латвийски

Администратор обанкротившегося PNB Banka (Рига) не смог взыскать с кипрской Steropia Investments и пермского ООО «Отели Урала» 7,684 млн евро по кредитному договору от 2016 года. Изначально получателем средств была пермская компания, а затем долг и залоговое имущество по нему были проданы иностранному юрлицу. Арбитражный суд согласился с позицией прокуратуры и ответчиков, что сделка является недействительной. Причем рассмотрение спора проходило по нормам латвийского права. Это решение может напрямую повлиять на другой спор, где банк требует продать в счет погашения долга пермский отель Four Elements Hotel (ранее работал под брендом Hilton). Эксперты полагают, что мотивы решения судом раскрыты недостаточно.



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Как следует из материалов дела, предметом спора стал кредитный договор от 26 апреля 2016 года, по которому рижский PNB Banka предоставил компании Steropia Investments Limited (Кипр) 7,684 млн евро. Деньги выдавались под 6% годовых до 30 декабря 2024 года, затем процент по кредиту был снижен в два раза, а срок его погашения еще на четыре года. Договор был обеспечен, в том числе, имуществом, находящимся в залоге у Steropia Investments, в состав которого входило здание пермской гостиницы Four Elements Hotel и участок под ней. Поскольку текущие обязательства по кредиту выполняться перестали, PNB Banka в 2020 году потребовал вернуть всю его сумму, а когда кипрская компания не сделала этого, то обратился в суд. Соответчиком по делу арбитраж признал ООО «Отели Урала» и ООО «Инвестиционно-строительная компания».

PNB Banka (ранее Norvik Banka) был создан в 1992 году и был некогда одним из самых крупных в Латвии. C 2013 по 2019 год им владел российский бизнесмен Григорий Гусельников, заместителем председателя совета кредитной организации был экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, а членом совета — бывший глава разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг. В 2019 году банк был признан несостоятельным с обязательствами свыше 435 млн евро. Администратором несостоятельности должника был назначен Виго Кристиньш, который инициировал в российских судах около 30 процессов, касающихся обязательств по кредитным договорам и различного имущества, в том числе в Пермском крае.

Из судебного акта об отказе в удовлетворении требований следует, что спорному кредиту предшествовала запутанная цепочка сделок. В ней участвовали пермское ООО «Отели Урала», другие российские компании, физлица и иностранные фирмы, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях. Все эти сделки, так или иначе, касались обязательств перед PNB Banka. Как говорится в материалах дела, кредит от 26 апреля 2016 года имел целевой характер — он выдавался для погашения задолженности по договору цессии между Steropia и кипрской Blomstrend Limited. Предметом документа была уступка права требования денег и залога у ООО «Отели Урала». В 2014 году это общество взяло кредит у рижского банка, в том числе и под залог пермского отеля Four Elements Hotel (ранее работал под брендом Hilton). Затем сам же PNB Banka продал долг Blomstrend Limited. Таким образом, на начальном этапе цепочки сделок банк выдал кредит «Отелям Урала» под залог их гостиницы, а на конечном этапе предоставил деньги для выкупа права требования у своего бывшего должника.

Ответчики и привлеченная к делу прокуратура с исковыми требованиями не согласились. Они настаивали, что оба договора, заключенные в 2014–2016 годах, являются недействительными. Ранее прокуратура, опираясь на данные Росфинмониторинга, утверждала, что незадолго до заключения первого договора Blomstrend Limited якобы стал единственным учредителем займополучателя ООО «Отели Урала». Надзорный орган не исключает, что Blomstrend и Steropia являются аффилированными структурами. Более того, сделки имели целью урегулирование претензий латышских властей к PNB Banka из-за инвестиций в российскую экономику.

Интересно, что этот спор Арбитражный суд Пермского края рассматривал по нормам Гражданского кодекса Латвии, поскольку договор предусматривал разрешение разногласий в судах и по процессуальному праву этой страны. Впрочем, стороны предусмотрели, что иски могут подаваться в любой суд, «обладающий юрисдикцией». В итоге пермский арбитраж согласился с мнением ответчиков и прокуратуры, что спорный кредитный договор является ничтожной или «симулятивной» сделкой. Как отмечается в решении, PNB Banka не предоставил доказательств фактической передачи денег Blomstrend Limited, кроме соответствующей выписки. Также, по мнению суда, не доказано, что Steropia и Blomstrend вообще вели какую-либо экономическую деятельность. «Доказательства, обосновывающие объективный выбор истцом конкретного заемщика и поиск заемщиком конкретного банка для получения спорного займа, позволяющий сделать вывод об отсутствии какой-либо заинтересованности сторон, в деле тоже отсутствуют»,— говорится в решении.

Отметим, что этот судебный акт может повлиять на решение по другому спору. В его рамках PNB Banka пытается вернуть право залога на гостиницу и земельный участок по договору 2016 года. Также истец оспаривает сделки, на основании которых Four Elements Hotel был выведен с баланса ООО «Отели Урала» и в итоге оказался в ЗПИФ «Палладий». Залоговое имущество банк предлагает продать, а часть денег пустить на погашение кредита. В данный момент указанное дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Пермского края.

Партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков отмечает, что если решение о признании недействительным договора между PNB Banka и Steropia вступит в законную силу, то оно может повлиять и на спор вокруг восстановления права залога. «По сути, истец требует установить, что из стоимости заложенного имущества должна быть погашена задолженность по договору займа 2016 года, который уже признан судом ничтожным»,— отметил господин Новиков. При этом эксперт считает, что судом недостаточно раскрыты мотивы принятого решения, в том числе относительно применения права Латвийской Республики. Павел Новиков напоминает, что изначально иск подавался в Арбитражный суд Москвы. «Передавая его на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края, суд указал, что спор подлежит рассмотрению по местонахождению недвижимого имущества,— рассуждает юрист.— Такой подход означает, что должно применяться российское право. Но по кредитному договору применимым является право Латвии. Эта коллизия судом не разрешена». Также эксперт отмечает, что вывод о фиктивности сделки был сделан только на основании отсутствия доказательств реальности сделки, хотя в дело была предоставлена выписка, которая подтверждает фактическое перечисление суммы займа. «Доказывание реальности правоотношений до такой степени детализации более свойственно распределению бремени доказывания в банкротных делах, нежели в обычных гражданских спорах. Иными словами, из текста решения пороки можно только предположить, но не считать их доказанными»,— убежден Павел Новиков.

Дмитрий Астахов