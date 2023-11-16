В Краснодарском театре драмы начали замену фасада

В Краснодаре начали замену фасада театра драмы. По изначальному плану завершить работы должны в декабре следующего года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что реновацию собираются закончить с опережением срока — уже в апреле. Глава края уточнил, что стоимость работ превышает 71 млн руб.

Фасад собираются облицевать современным материалом — широкоформатным керамогранитом, который позволяет формировать любой рисунок на поверхности. В планах также замена оконных конструкций.

На время проведения работ театр закрывать не будут. Спектакли будут идти согласно репертуарному плану. Зрители смогут попадать внутрь учреждения через специальные галереи.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram