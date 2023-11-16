В Краснодарском театре драмы начали замену фасада
В Краснодаре начали замену фасада театра драмы. По изначальному плану завершить работы должны в декабре следующего года, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что реновацию собираются закончить с опережением срока — уже в апреле. Глава края уточнил, что стоимость работ превышает 71 млн руб.
Фасад собираются облицевать современным материалом — широкоформатным керамогранитом, который позволяет формировать любой рисунок на поверхности. В планах также замена оконных конструкций.
На время проведения работ театр закрывать не будут. Спектакли будут идти согласно репертуарному плану. Зрители смогут попадать внутрь учреждения через специальные галереи.
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