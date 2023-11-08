В Краснодаре обновят фасад театра драмы

В Краснодаре облицовку фасада театра драмы заменят на современные материалы. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на директора учреждения Максима Секачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Подрядчиком работ выступает компания «Стройсеть». Для наружной отделки используют керамогранит ламинам. Также будут заменены оконные секции. Исполнитель уже закупил необходимые материалы. Окончание работ запланировано на март 2024 года, однако господин Секачев выразил предположение, что ремонт может завершиться уже в I квартале будущего года.

В августе текущего года стало известно, что в краснодарском театре драмы проведут масштабную реконструкцию. На эти цели выделили 72 млн руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram