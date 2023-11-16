Ресторатора вывели из розыска

Как стало известно «Ъ», в Воронеже под стражу на шесть месяцев заключен ресторатор Максим Скоркин, которого судят за руководство преступной группой, обналичившей 12 млрд руб. После почти двух лет рассмотрения уголовного дела суд заочно арестовал предпринимателя, объявив в розыск, в котором он находился три месяца. Защита ресторатора утверждает, что он не скрывался, а во время объявления в розыск и вовсе присутствовал в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Скоркин в 2017 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Максим Скоркин в 2017 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центральный райсуд Воронежа возобновил рассмотрение уголовного дела о преступной группе из 27 человек, которая, по версии следствия, занималась обналичиванием денежных средств на территории Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Этому предшествовала трехмесячная пауза. Следующее заседание назначено на 28 ноября.

Наиболее известный обвиняемый по уголовному делу — 48-летний предприниматель Максим Скоркин. В разное время он являлся владельцем популярных в Воронеже ресторанов MesTo, «Время Че» и ночного клуба Diablo, занимался недвижимостью и ценными бумагами. В начале 2014 года он получил пять лет лишения свободы условно за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн руб.

В 2017 году региональное управление МВД на основании материалов местного УФСБ возбудило против Максима Скоркина и еще 26 человек дела о создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода (п. «а», п. «б» ст. 172 УК РФ) и легализации преступно нажитых средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Следствие считает, что в 2010–2017 годах организованная группа продавала наличность «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. По оценке обвинения, через счета многочисленных фирм-однодневок группа обналичила более 12 млрд руб., а ее совокупный доход составил 300 млн руб.

За время расследования Максим Скоркин провел девять месяцев под стражей и более года — под домашним арестом. В конце 2018 года его освободили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. С начала 2021-го уголовное дело начали рассматривать в суде.

В начале 2023 года мера пресечения для Максима Скоркина была ужесточена: суд запретил ему общаться с другими участниками дела, пользоваться средствами связи, выезжать за пределы региона и находиться в увеселительных заведениях. В конце июля Максима Скоркина объявили в розыск и заочно заключили под стражу. Также суд отправил в СИЗО еще 11 подсудимых, которые позже добились отмены ареста в апелляции. Жалобу на арест Максима Скоркина отклонили.

Защита предпринимателя обжаловала его заочный арест в кассации.

По словам адвоката Александра Харенко, Максим Скоркин находился в зале судебного заседания в тот момент, когда судья объявила его в розыск.

«Не понятно, по каким причинам это произошло, если он находится в суде,— сказал защитник.— В мотивировочном решении судья пишет, что Максим Скоркин не явился ни на одно заседание, хотя ранее она вынесла постановление о том, чтобы он был устранен от участия в судебном заседании до прений». Согласно материалам суда, устранение Максима Скоркина от участия в заседаниях мотивировано неоднократными замечаниями за нарушение порядка в связи с его общением с подсудимыми, дачей пояснений и перемещениями по залу без разрешения председательствующего.

Спустя три месяца после решения суда о заочном аресте Максима Скоркина задержали.

Как рассказали «Ъ» в Центральном райсуде Воронежа, он заключен под стражу. По данным «Ъ», предприниматель арестован на шесть месяцев. Источники в окружении Максима Скоркина и его адвокат заверили «Ъ», что он не скрывался.

Близкие к предпринимателю собеседники предполагают, что мера пресечения не приблизит завершение дела: на этой неделе заседание перенесли из-за недоставки подсудимого в суд.

Сергей Толмачев, Воронеж