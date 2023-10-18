Банки получили инструкции

Центробанк объяснил, как бороться с отмыванием денег через рестораны и кафе. О схеме, которую назвали «разломом эквайринга», стало известно год назад. Смысл в том, что заведения общепита используют подменные терминалы для приема карт. Для клиента трансакция выглядит как обычно, но деньги поступают на счет другой компании или физлица. Теперь ЦБ рекомендует банкам тщательнее следить за такими структурами и отслеживать почти все их операции. Но поможет ли это решить проблему? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В конце февраля Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная налоговая служба отчитались о завершении расследования «ресторанной» схемы обналичивания денег. С помощью так называемого разлома эквайринга злоумышленники только за один год смогли заработать почти 10 млрд руб., а действовал этот механизм на протяжении нескольких лет.

Для этого использовалась сложная цепочка, которая начиналась в ресторанах. Там клиентам предлагали оплатить счет с помощью обычного терминала. Но в итоге деньги уходили не владельцу заведения, а, например, автосалонам, туркомпаниям или аптекам, через которые средства затем обналичивались.

Теперь ЦБ придумал, как в будущем избежать подобных инцидентов и подготовил рекомендации банкам. Их суть сводится к тому, что организации должны тщательнее присваивать специальные коды магазинам или сервисным предприятиям и затем внимательно анализировать все платежи этих структур. И, как считает руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Александр Сотов, это звучит логично:

«Смысл рекомендаций заключается в том, чтобы проверять соответствие назначений платежа профильной деятельности получателя.

Суть предыдущей схемы как раз в том и была, что от тех же самых ресторанов денежные потоки переводились на организации, которые, несмотря на то, что генерируют значительную массу наличных, но от вопросов общественного питания очень далеки. В частности, речь шла об автосалонах. Смысл рекомендаций ЦБ как раз в том, чтобы это соответствие проверять».

По задумке более точное присвоение специальных кодов позволит банкам в автоматическом режиме анализировать все операции. И только если организации заметят подозрительную активность, они должны будут проводить углубленную проверку. Однако в рекомендациях ЦБ сказано, что банкам нужно проверять распределение средств таких структур в течение часа, дня и месяца, а это слишком большой массив данных даже для крупных финансовых организаций, говорит гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Выглядит так, что эта нагрузка достаточно существенная, потребуются дополнительные большие затраты на мониторинг этой истории. Кроме того, он действительно не совпадает с тем, что банки до этого момента делали и отслеживали. Конечно, даже при хорошей степени автоматизации крупные игроки рынка должны справиться с этим без каких-то больших проблем. Но все же нововведения означают нагрузку в перенастраивании этой системы и дополнительный контроль».

Вопрос есть и к требованию более точно присваивать категории товаров и услуг. Эксперты отмечают, что в реальности у многих субъектов малого и среднего бизнеса существенно смешивается деятельность, когда компания может, например, в один месяц торговать автотоварами, а в другой оказывать услуги по ремонту. Впрочем, пока рекомендации ЦБ не более чем инструкция. И едва ли все банки будут строго ей следовать, не исключает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Мне кажется, что Банк России делает это скорее для себя, а не для игроков рынка. То есть регулятор просто говорит, что дал инструкцию, а не объявляет о том, что такая схема будет уничтожена. Нет обязанности у банков так делать, это просто рекомендация. Кредитные организации вряд ли будут заниматься этим с такой тщательностью, но в каких-то подозрительных случаях они могут это делать. Это не то чтобы руководство к действию. Тем более у относительно небольших банков просто нет возможностей для этого».

В то же время собеседники “Ъ FM” не исключают, что злоумышленники смогут придумать другой способ обхода контроля. Например, перенаправлять деньги компаниям, которые в большей степени соответствуют назначению платежа. Впрочем, действует ли схема сейчас, в измененном виде, неизвестно.

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Илья Сизов