Депутат Горелкин предложил на год продлить регистрацию через зарубежные сервисы

Депутат Государственной думы Антон Горелкин («Единая Россия») внес в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает продлить до 1 января 2025 года возможность регистрации на российских сайтах через зарубежные сервисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале господин Горелкин напомнил, что, согласно принятым в июле 2023 года поправкам в 149-ФЗ, регистрация на российских сайтах и приложениях с 1 декабря будет возможна только по российскому телефонному номеру, через Госуслуги, Единую биометрическую систему или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной.

«После череды консультаций и совещаний с отраслью выяснилось, что сроки (организационных работ.— "Ъ") нужно продлять — иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей»,— написал господин Горелкин.

Закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов, в том числе электронной почты, был подписан 31 июля 2023 года. Один из авторов законопроекта, господин Горелкин, говорил, что закон обратной силы не имеет, поэтому после его вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций. Таким образом, уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать.

7 августа сервис «Почта Mail.ru» (входит в холдинг VK) запустил новый домен xmail.ru, предназначенный для переноса писем из аккаунтов зарубежных сервисов с сохранением старого логина.

Эрдни Кагалтынов