Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Горелкин предложил на год продлить регистрацию через зарубежные сервисы

Депутат Государственной думы Антон Горелкин («Единая Россия») внес в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает продлить до 1 января 2025 года возможность регистрации на российских сайтах через зарубежные сервисы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале господин Горелкин напомнил, что, согласно принятым в июле 2023 года поправкам в 149-ФЗ, регистрация на российских сайтах и приложениях с 1 декабря будет возможна только по российскому телефонному номеру, через Госуслуги, Единую биометрическую систему или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной.

«После череды консультаций и совещаний с отраслью выяснилось, что сроки (организационных работ.— "Ъ") нужно продлять — иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей»,— написал господин Горелкин.

Закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов, в том числе электронной почты, был подписан 31 июля 2023 года. Один из авторов законопроекта, господин Горелкин, говорил, что закон обратной силы не имеет, поэтому после его вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций. Таким образом, уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать.

7 августа сервис «Почта Mail.ru» (входит в холдинг VK) запустил новый домен xmail.ru, предназначенный для переноса писем из аккаунтов зарубежных сервисов с сохранением старого логина.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...