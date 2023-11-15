В Воронеже может поселиться пенсионерка, брошенная родственниками в Мексике при попытке уехать в США

Поселиться в Воронеже планирует 73-летняя россиянка Валентина Котова, брошенная родственниками в Мексике при попытке эмигрировать в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского консула в Мексике Александра Иващенко.

По словам дипломата, в прошлом году госпожа Котова продала свое имущество в России и прибыла вместе с сыном и снохой-украинкой в Мексику, рассчитывая пересечь границу и попасть в США. Миграционная служба нарушила их планы, после чего семье пришлось остаться в Мексике. Впоследствии сын Котовой и его жена уехали в Штаты про программе для украинских беженцев, а пенсионерку без денег оставили с вещами буквально у дверей российского консульства.

Как рассказал агентству господин Иващенко, из-за болей в спине пожилая женина передвигается на инвалидной коляске, также у нее проблемы с давлением. В России ее никто не ждет, а сын в разговоре с дипломатами отказался помогать матери. В связи с этим консульство при помощи россиян разместило госпожу Котову в одной из мексиканских гостиниц, «подлечило» и накануне отправило в Москву. Сегодня ее самолет прибыл в аэропорт Домодедово.

По словам консула, пенсионерка планирует снять комнату в Воронеже. Пресс-служба правительства региона заявила, что госпожу Котову готовы разместить в обновленном пансионате в Каширском районе. По данным местных чиновников, сейчас она «приходит в себя после долгой дороги». После 11:00 16 ноября сотрудники областного министерства соцзащиты планируют связаться с ней и уточнить «дальнейший путь в регион».

«Известно, что у нее уже есть планы по ведению определенной деятельности в регионе. Специальные службы готовы их обсудить по приезде Валентины Котовой в Воронеж»,— заключили в облправительстве.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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