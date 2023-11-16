Под Екатеринбургом может появиться производство машин и бытовой техники
Вблизи Екатеринбурга, может появиться особая экономическая зона (ОЭЗ), где будут собираться автомобили и бытовая техника. Об этом сообщил председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе на форуме «Города России». По данным ЕАН, компания подала заявку на получение статуса.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Нельзя до бесконечности возить готовые машины, надо рано или поздно начинать локализировать производство»,— передает портал слова господина Кахидзе. По его словам, в будущем локализация может возрасти и достигнуть 50-70%. «Думаю, в 2024 году договоримся с китайскими коллегами, которые будут собирать»,— добавил он.
Как передает издание, автомобили могут начать производить в 2025 или 2026 году. ОЭЗ может появиться возле транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский».
Напомним, в 2022 году для контейнерных перевозок в Екатеринбурге открылась первая очередь ТЛЦ «Уральский». Он стал одним из этапов по созданию «сухого порта». На ТЛЦ перерабатывают и складируют контейнерные грузы, а также синхронизируют работы различных видов транспорта.
Объем инвестиций в проект составил 12 млрд руб. ТЛЦ «Уральский» должен стать самым крупным терминалом на Урале. Ввести в эксплуатацию остальные очереди терминала планируется к 2027 году.