Под Екатеринбургом может появиться производство машин и бытовой техники

Вблизи Екатеринбурга, может появиться особая экономическая зона (ОЭЗ), где будут собираться автомобили и бытовая техника. Об этом сообщил председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе на форуме «Города России». По данным ЕАН, компания подала заявку на получение статуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Нельзя до бесконечности возить готовые машины, надо рано или поздно начинать локализировать производство»,— передает портал слова господина Кахидзе. По его словам, в будущем локализация может возрасти и достигнуть 50-70%. «Думаю, в 2024 году договоримся с китайскими коллегами, которые будут собирать»,— добавил он.

Как передает издание, автомобили могут начать производить в 2025 или 2026 году. ОЭЗ может появиться возле транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский».

Напомним, в 2022 году для контейнерных перевозок в Екатеринбурге открылась первая очередь ТЛЦ «Уральский». Он стал одним из этапов по созданию «сухого порта». На ТЛЦ перерабатывают и складируют контейнерные грузы, а также синхронизируют работы различных видов транспорта.

Объем инвестиций в проект составил 12 млрд руб. ТЛЦ «Уральский» должен стать самым крупным терминалом на Урале. Ввести в эксплуатацию остальные очереди терминала планируется к 2027 году.

Полина Хабарова

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