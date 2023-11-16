Ксения Собчак прокомментировала вынесенный приговор художнице Скочиленко

Блогер и журналист Ксения Собчак высказалась насчет приговора художнице Александре Скочиленко, который был вынесен 16 ноября в Санкт-Петербурге. Телеведущая разместила небольшой комментарий в своем Telegram-канале.

Собчак восприняла решение суда как «очередной страшный приговор», так как госпожа Скочиленко будет семь лет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, ее также на три года лишили права вести деятельность, связанную с модерацией сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

В личном блоге госпожа Собчак отметила для подписчиков тот факт, что у художницы есть непереносимость глютена, а также порок сердца. Наличие этой проблемы приводит к частой потери сознания у осужденной.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что приговор Александре Скочиленко был вынесен Василеостровским районным судом Петербурга. При этом прокурор просил приговорить художницу к восьми годам лишения свободы.

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