Художницу Александру Скочиленко приговорили к семи годам лишения свободы

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима за художественную акцию в продуктовом магазине. В марте 2022 года девушка заменила пять ценников в магазине на листовки с информацией о проведении СВО на территории Украины. Информация на них, по мнению гособвинения, не соответствует официальной позиции Министерства обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Скочиленко во время заседания суда 16.11.23

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Александра Скочиленко во время заседания суда 16.11.23

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Суд признал Александру Скочиленко виновной в распространении фейков о российской армии «по мотивам политической ненависти или вражды» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы. Ей также запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Прокурор на предыдущем заседании просил суд приговорить девушку к восьми годам лишения свободы. По мнению гособвинителя, вина художницы в полном объеме доказана. Адвокаты во время прений просили оправдать их подзащитную. Они настаивают на том, что их подзащитная доверяла информации, которая была напечатана на ценниках, поэтому о преднамеренности не может идти речи.

Надежда Ярмула

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