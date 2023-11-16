Художницу Александру Скочиленко приговорили к семи годам лишения свободы
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима за художественную акцию в продуктовом магазине. В марте 2022 года девушка заменила пять ценников в магазине на листовки с информацией о проведении СВО на территории Украины. Информация на них, по мнению гособвинения, не соответствует официальной позиции Министерства обороны РФ.
Александра Скочиленко во время заседания суда 16.11.23
Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ
Суд признал Александру Скочиленко виновной в распространении фейков о российской армии «по мотивам политической ненависти или вражды» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы. Ей также запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Прокурор на предыдущем заседании просил суд приговорить девушку к восьми годам лишения свободы. По мнению гособвинителя, вина художницы в полном объеме доказана. Адвокаты во время прений просили оправдать их подзащитную. Они настаивают на том, что их подзащитная доверяла информации, которая была напечатана на ценниках, поэтому о преднамеренности не может идти речи.